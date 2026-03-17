Bogotá enfrenta una transformación demográfica cada vez más evidente. En los últimos años, la capital ha registrado una caída sostenida en el número de nacimientos, un fenómeno que ya empieza a redefinir la dinámica poblacional de la ciudad.

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Las cifras son claras: mientras en 2022 se reportaron 64.765 nacimientos, para 2025 la cifra descendió a 55.793, lo que representa una reducción del 13,85 %.

(Vea también: ¿Y el hijo para cuándo? Colombianos no quieren ser papás y cifra de nacimientos preocupa)

De acuerdo con datos conocidos por el concejal del Partido Liberal, Samir Abisambra, este comportamiento refleja cambios estructurales en la demografía del Distrito Capital.

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La disminución no es aislada ni coyuntural, sino que responde a una tendencia sostenida que también se observa a nivel nacional, asociada a transformaciones sociales, económicas y culturales.

Este descenso también se evidencia en la tasa de natalidad. En 2022, Bogotá registraba 8,2 nacimientos por cada 1.000 habitantes, mientras que en 2025 la cifra cayó a 7,0 por cada 1.000 habitantes.

Esta variación confirma que cada vez menos personas están optando por tener hijos, o están postergando esta decisión hacia etapas más tardías de la vida.

¿Por qué la mujeres no quieren tener más hijos?

Expertos coinciden en que este fenómeno está ligado a múltiples factores. Entre ellos se destacan la postergación de la maternidad.

Cambios en las decisiones reproductivas.

El aumento en el costo de vida.

La inestabilidad laboral.

Nuevas prioridades personales.

Además, la transformación en la estructura poblacional también influye, con un mayor peso de adultos jóvenes que retrasan la conformación de familias.

Sin embargo, el análisis por grupos etarios, realizado por la Secretaría de Salud, revela una realidad más compleja. Mientras los embarazos en adolescentes y jóvenes entre los 15 y 24 años muestran una tendencia a la baja, los casos en niñas de 10 a 14 años han venido en aumento desde 2022 hasta 2025.

Este comportamiento representa un serio desafío de salud pública y pone en evidencia profundas desigualdades sociales que persisten en la ciudad.

En el grupo de adolescentes de 15 a 19 años, por ejemplo, la reducción es notable. Para 2025 se registraron de manera preliminar 4.131 nacimientos, frente a 4.353 en 2024.

No obstante, más de la mitad de estos casos, el 52,8%, se concentran en localidades como Ciudad Bolívar, Bosa, Kennedy y Suba, lo que evidencia brechas territoriales importantes en el acceso a educación, salud y oportunidades.

Las autoridades y especialistas advierten que el embarazo en edades tempranas tiene impactos significativos no solo en las niñas y adolescentes, sino también en sus familias y en la sociedad en general.

Por ello, insisten en la necesidad de implementar acciones integrales, intersectoriales y focalizadas que aborden tanto la prevención como la garantía de derechos.

Frente a este panorama, la evolución de los indicadores plantea un doble reto. Por un lado, es necesario consolidar políticas públicas que acompañen la transición demográfica de la ciudad. Por otro, se requiere actuar con urgencia para reducir las inequidades sociales que siguen afectando a los sectores más vulnerables.

Esta iniciativa busca aliviar uno de los principales temores de las familias: la posible pérdida de estabilidad laboral al momento de tener hijos, y así contribuir a equilibrar la vida familiar y profesional en la capital.

¿En Bogotá nacen más niños que niñas?

Según el DANE, Bogotá registra más nacimientos de niños que de niñas, siguiendo la tendencia general de natalidad en Colombia. En 2023, la tendencia fue similar, con 2.720 niños y 2.540 niñas reportados, consolidando esta pauta demográfica histórica.

Según datos preliminares de 2024, el 51 % de los nacimientos correspondió a niños, frente al 49 % a niñas.

En 2025, los nacimientos en Colombia mostraron una distribución interesante según el sexo de los recién nacidos. Del total de registros con sexo definido, se reportaron 243.870 niños y 125.026 niñas, lo que representa aproximadamente 66,1 % de niños y 33,9 % de niñas.

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