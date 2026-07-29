La Secretaría Distrital de Movilidad lanzó una advertencia a los conductores que transitan por la Autopista Norte de Bogotá. Quienes invadan el Carril Escolar durante el horario de funcionamiento podrán recibir un comparendo de 633.200 pesos, una medida con la que el Distrito busca proteger el desplazamiento de miles de estudiantes y mejorar la movilidad en uno de los corredores más congestionados de la ciudad.

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El anuncio se dio en medio de una revisión integral que adelanta la entidad sobre el funcionamiento del Carril Escolar, luego de que este retomara operaciones para el segundo periodo académico de 2026.

La inspección fue encabezada por la secretaria de Movilidad, María Fernanda Ortiz, quien recorrió el tramo comprendido entre las calles 167 y 235 para verificar el estado de la infraestructura, la señalización y los mecanismos de control que permiten el funcionamiento del corredor exclusivo para rutas escolares.

Según explicó la funcionaria, el propósito es identificar mejoras que permitan reducir aún más los tiempos de desplazamiento de los estudiantes.

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“El Carril Escolar de la Autopista Norte comenzó su operación nuevamente el 27 de julio. Hoy vinimos a hacer un recorrido para revisar qué otras acciones podemos hacer sobre este corredor para mejorar la movilidad de niños, niñas y, en general, de estudiantes que todos los días usan esta vía para llegar a sus colegios”, afirmó Ortiz.

Durante la inspección, la Secretaría identificó varios comportamientos que afectan la operación del carril preferencial. Entre ellos se encuentran la invasión del corredor por parte de vehículos particulares, las detenciones en doble fila y los entrecruzamientos que suelen presentarse en el retorno de la calle 209, maniobras que generan congestión y pueden poner en riesgo la seguridad vial.

El Carril Escolar funciona de lunes a viernes entre las 6:00 de la mañana y las 8:30 de la mañana, únicamente durante los periodos establecidos en el calendario escolar. En ese horario, las rutas autorizadas pueden movilizarse con mayor rapidez, reduciendo en promedio 11 minutos sus tiempos de viaje frente a los carriles de tráfico mixto.

Actualmente, más de 1.600 rutas escolares utilizan diariamente este corredor, beneficiando a miles de estudiantes de colegios ubicados en el norte de Bogotá y de municipios de la Sabana que ingresan a la capital en las primeras horas del día.

Para garantizar el cumplimiento de la medida, la Secretaría de Movilidad mantiene operativos permanentes con integrantes del Grupo Guía, agentes civiles y uniformados de la Policía de Tránsito.

Las autoridades hicieron un llamado a los conductores para respetar el uso exclusivo del Carril Escolar, planear sus recorridos con anticipación, atender las instrucciones de los agentes de tránsito y evitar maniobras peligrosas que puedan afectar la movilidad o comprometer la seguridad de los estudiantes. Quienes no acaten estas disposiciones se exponen a una multa de 633.200 pesos, además de contribuir a los retrasos que diariamente enfrentan miles de niños y jóvenes en su camino hacia los colegios.

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