En el barrio El Porvenir, en la localidad de Bosa (Bogotá), se encendieron las alarmas tras una grave denuncia realizada por habitantes de la zona: según varios testigos, una mujer habría lanzado a su mascota desde el balcón de su vivienda.

La emergencia movilizó a los vecinos, quienes intentaron auxiliar al animal, pero lamentablemente el animal no sobrevivió a la caída. De inmediato, la comunidad alertó a la Policía, que acudió al lugar. Sin embargo, la presunta agresora no salió de su apartamento pese a los llamados de las autoridades.

El caso, que rápidamente causó indignación en redes sociales, fue difundido por la presentadora Mónica Rodríguez, quien pidió una actuación inmediata de las autoridades competentes.

“No puede ser, tiene que judicializar a esa ‘señora’. No puedo creer tanta maldad”, escribió Rodríguez en sus redes.

Los vecinos exigen que la Fiscalía investigue lo ocurrido y se determinen responsabilidades, pues consideran que se trató de un acto de crueldad extrema que no puede quedar impune.

Por ahora, las autoridades no han entregado un pronunciamiento oficial, pero la comunidad insiste en que se active la ruta de protección animal y se adelante la investigación correspondiente.

