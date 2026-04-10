Una mujer resultó gravemente herida luego de ser atropellada por el Tren de la Sabana durante la tarde del jueves 9 de abril en la localidad de Usaquén, al norte de Bogotá. El hecho generó una amplia movilización de organismos de emergencia y provocó congestión vehicular en el sector.

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Imágenes difundidas en redes sociales evidenciaron la magnitud del accidente y la rápida reacción de ciudadanos y autoridades para auxiliar a la víctima.

El siniestro se registró hacia las 5:38 p. m. en la intersección de la avenida carrera 9 con calle 188, cerca del barrio San Patricio, en el norte de la capital.

Según el informe preliminar conocido por El Tiempo, la mujer intentaba cruzar la vía férrea justo cuando pasaba el tren, momento en el que fue arrollada.

El conductor del Tren de la Sabana, un hombre de 29 años, detuvo inmediatamente la marcha tras el impacto.

Testigos del sector se acercaron para auxiliar a la víctima mientras llegaban ambulancias y unidades de tránsito.

Qué se sabe del accidente de una mujer y del Tren de la Sabana

El reporte médico inicial indicó que la mujer, de 38 años, sufrió un trauma craneoencefálico leve producto del fuerte choque.

Paramédicos la estabilizaron en el lugar y posteriormente fue trasladada a la Clínica Medical Sede Toberín, donde recibe atención especializada.

Hasta el momento, las autoridades no han entregado un nuevo parte oficial sobre su evolución médica.

El accidente obligó a realizar un cierre preventivo en la zona durante varias horas mientras se desarrollaban las labores de atención y recolección de pruebas.

La operación ferroviaria del Tren de la Sabana fue suspendida temporalmente y se registraron:

Congestión vehicular sobre la carrera 9

Retrasos en rutas de transporte público

Alta presencia de policías y organismos de emergencia

Usuarios en redes sociales reportaron la detención abrupta del tren y la llegada masiva de ambulancias al punto del accidente.

Por ahora, no existe una versión oficial definitiva sobre lo ocurrido.

Las autoridades analizan varias hipótesis:

Posible imprudencia al cruzar la vía férrea

Falta de señalización en el corredor

Error humano o factor externo aún no identificado

En el lugar fueron recolectados testimonios y evidencias para esclarecer responsabilidades.

Tampoco se ha confirmado si las cámaras de seguridad del sector captaron los momentos previos al impacto.

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