Lo que comenzó como una salida que parecía inofensiva terminó en una grave agresión que hoy mantiene hospitalizada a Alejandra Vergara González, una madre cabeza de familia que denuncia haber recibido un disparo en el rostro con un arma traumática por parte de un hombre que la había invitado a salir durante varios meses.

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Según relató la mujer al diario Q’hubo Boogtá, el presunto agresor trabajaba como domiciliario de un establecimiento OXXO cercano a su vivienda y, desde hacía entre tres y cuatro meses, insistía en invitarla a salir. Alejandra aseguró que nunca percibió comportamientos que despertaran sospechas y por eso aceptó reunirse con él.

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Los hechos ocurrieron el pasado domingo en una vivienda ubicada en el barrio Turingia, en la localidad de Suba, cerca del parque del sector, sobre la calle 151 con carrera 103.

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De acuerdo con el testimonio entregado por la víctima al medio mencionado, ambos estuvieron viendo un partido de fútbol y posteriormente subieron a la terraza de la vivienda para conversar. Debido a la lluvia, ingresaron nuevamente al inmueble, momento en el que, según la denuncia, ocurrió la agresión.

La mujer afirmó que el hombre sacó un arma traumática mientras hacía un comentario relacionado con una supuesta infidelidad.

“Cuando entramos él me dice, ‘jugando’, según él: ‘Esto es lo que te va a pasar si te llego a ver con otro man’. Sacó un arma traumática… me disparó en la cara”, relató Alejandra al citado medio.

La víctima, madre de dos niñas de 4 y 6 años, aseguró que tras el disparo el hombre la acompañó hasta un centro asistencial, pero, antes de dejarla en el lugar, le pidió que dijera a las autoridades que había sido víctima de un intento de robo.

Según su versión, el presunto agresor no ingresó al hospital, la dejó en la entrada y posteriormente dejó de responder sus mensajes.

“Me pidió que dijera que fue que me intentaron robar. Ni siquiera entró, me dejó afuera del hospital, se desapareció y desactivó el WhatsApp”, afirmó en declaraciones recogidas por Q’hubo.

Alejandra permanece hospitalizada a la espera de una cirugía debido a las lesiones sufridas. Según explicó, el impacto le ocasionó la pérdida de dos dientes y graves heridas en la parte interna del labio.

Asimismo, manifestó que ya presentó denuncias ante la Línea Púrpura, la Fiscalía y la Policía, entidades a las que entregó información sobre la identidad y ubicación del señalado agresor.

“Lo que pido es que le pongan atención, que hagan algo al respecto, porque mientras él está tranquilo en su casa viendo el partido y tomando con sus amigos, yo estoy en un hospital”, expresó la mujer.

Consultada por el medio citado, la Secretaría Distrital de Seguridad indicó que estableció contacto con la víctima, quien continúa recuperándose y permanece a la espera del procedimiento quirúrgico.

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La entidad agregó que el fiscal encargado del caso ya se comunicó con la mujer para informarle que deberá asistir a una valoración en Medicina Legal. Sin embargo, ella manifestó que aún permanece hospitalizada, por lo que no ha podido cumplir con ese requerimiento.

Por ahora, las autoridades continúan adelantando las actuaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido y determinar la responsabilidad del hombre señalado por la víctima.

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