La violencia cobró una nueva víctima en el sector de Tunjuelito, Bogotá, el pasado domingo 7 de diciembre. Steven, un hombre de 28 años, fue atacado a puñaladas al mediodía cuando regresaba a su hogar. Sus heridas son graves y lucha por su vida mientras la comunidad se moviliza en busca de justicia, según informó El Tiempo.

El hecho, según testimonios de familiares y vecinos, fue en apariencia producto de un engaño. “El atacante lo confundió con otra persona”, contaron sus allegados a medios locales. Sin mediar palabras, Steven fue agredido por la espalda, recibiendo tres heridas de arma blanca: una en la cabeza y dos en la columna, de acuerdo con el rotativo.

Su pareja, Catalina González, relató el horroroso momento en el que Steven logró comunicarse con ella tras la agresión. “Amor, ayúdame, ayúdame. Me apuñalaron en la cabeza”, le dijo él a González vía telefónica. Por su parte, el cuñado de Steven, Miguel Ángel González, reveló que él estaba organizando un partido de fútbol antes del ataque, según el informe periodístico.

Gran polémica ha suscitado la captura del presunto agresor. Según la explicación del mismo, él se sintió amenazado y al ver a Steven lo confundió con la persona que, según él, lo amenazaba. Los videos de seguridad del sector evidencian la agresión violenta e injustificada, corroborando la versión de los familiares de Steven, de acuerdo con el citado diario.

“Los videos muestran que la agresión fue por la espalda y sin motivo aparente”, afirmó a la prensa el hermano de la víctima, Jhon Calderón. Las heridas de Steven ponen en riesgo su vida, mientras su familia y la comunidad de Tunjuelito exigen justicia y un avance rápido en el caso, según el informe periodístico.

El sector de Tunjuelito y Bogotá entera están conmocionados. Este trágico incidente es un espejo de la violencia y la confusión que parecen aumentar y envenenar la convivencia local. A pesar de la detención del agresor, la comunidad está en alerta: ¿Qué medidas se tomarán para evitar hechos similares en el futuro?

