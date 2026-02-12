El periodista y presentador de RCN, Felipe Arias, habló con profunda tristeza en La FM tras el asesinato de su amigo, el empresario José Gustavo Andrés Aponte.

En medio del dolor, recordó las conversaciones que sostuvieron en los últimos meses y reveló que el empresario le había manifestado temores relacionados con su seguridad, especialmente por situaciones que venía enfrentando en el Tolima.

Arias contó que este jueves 12 de febrero tenían programada una cita a las 5:00 p.m., un encuentro que jamás pudo cumplirse. “Hoy teníamos una cita a las cinco de la tarde y lamentablemente no se pudo dar”, expresó conmovido, al tiempo que describía la cercanía que los unía, forjada no solo por la amistad sino también por la fe y el trabajo social.

Según relató, cada vez que se encontraban solían compartir espacios de oración. Fue en uno de esos momentos, en diciembre pasado, cuando Aponte le pidió algo especial.

“Usted que siempre le gusta eso, le pido oración por mí”, le dijo. El empresario le confesó que existían “sensibilidades a nivel de seguridad” que lo tenían inquieto.

No era un temor infundado: su familia había sido golpeada décadas atrás por la violencia, con episodios de secuestro y asesinato que marcaron su infancia.

Arias explicó que, recientemente, su amigo había recibido llamadas que le provocaban preocupación, al parecer de grupos ilegales. Como empresario del sector agroindustrial, Aponte debía desplazarse con frecuencia a sus tierras en el Tolima, y ese era, según le contó, su mayor temor: salir de Bogotá hacia esa región.

“Me decía que tenía temor de ir a las tierras”, relató el periodista.

En una conversación franca, Arias incluso le comentó a Aponte: “Tú siempre andas con dos escoltas y tienes sensibilidad”. Sin embargo, pese a esas advertencias, el empresario también mostraba una profunda confianza en su fe.

#LoDijoEnLaFM | Felipe Arias compartió detalles de su amistad con Gustavo Andrés Aponte, el empresario asesinado en Bogotá. ⬇️ pic.twitter.com/UyDxpndoIu — La FM (@lafm) February 12, 2026

“Hombre, yo estoy con Dios y la Virgen, y me dedico a temas sociales; lo que hago es rezar y asistir a misiones”, le respondió el empresario en alguna ocasión. Sentía que su compromiso con las obras sociales y su vida espiritual eran una especie de protección.

No obstante, Arias cree que su amigo pudo haber desestimado la gravedad de las llamadas y amenazas. “Él decía que no iba a entregar dinero, que su familia ya había vivido eso hace muchos años, cuando era pequeño, con grupos armados ilegales que operaban en el Tolima”, recordó.

Aponte solía contarle lo doloroso que fue crecer en medio del miedo por secuestros y asesinatos, y cómo en algún momento creyó que esas condiciones de seguridad habían mejorado.

Aunque contaba con esquema de protección, mantenía la convicción de que nada le pasaría. Sin embargo, también expresaba su preocupación por el contexto actual. “Yo viví hace 30 años cosas muy duras y no quiero que mis hijos vivan esto”, le dijo en una de sus últimas conversaciones.

Arias dijo que, aunque no alcanzó a decírselo directamente, llegó a considerar que lo mejor sería que se fuera del país con su familia. Pero Aponte amaba profundamente a Colombia y tenía un vínculo inquebrantable con su esposa, María Alex, a quien el periodista envió un sentido abrazo en este momento de inmenso dolor.

