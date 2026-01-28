Con el inicio del calendario escolar, la búsqueda de la lista de útiles se convierte en un dolor de cabeza para el bolsillo. Sin embargo, un creador de contenido compartió un video en el que mostró el que sería el ‘paraíso’ de la papelería en Bogotá: una bodega donde los precios son accesibles para gran parte de los padres de familia.

Según lo mostrado por @jeirecomienda en TikTok, se trata de Distribuciones JO, un establecimiento que cuenta con una trayectoria de más de 27 años en el mercado y se ha consolidado como uno de los importadores directos desde China más grandes del país.

¿Dónde queda y qué puede encontrar en esta bodega en Bogotá?

La sede principal en la capital del país está ubicada estratégicamente en el centro de Bogotá, exactamente en la carrera 13 # 10 – 88, Edificio Estelar.

Al entrar, los compradores se encuentran con un inventario que supera los 13.000 productos, lo que garantiza que, literalmente, se puede armar la maleta completa en un solo lugar.

Entre los artículos más buscados por los padres y que cuentan con precios competitivos se encuentran:

Cuadernos argollados: de diferentes tamaños, diseños y gramajes.

Escritura y precisión: portaminas, esferos de diversas tintas y resaltadores de colores vibrantes.

Herramientas escolares: tajalápices, tijeras de seguridad y carpetas para organizar documentos.

Accesorios: una amplia gama de maletas y cartucheras con diseños modernos y resistentes.

Lo que hace atractiva a esta bodega, más allá de la variedad, es su modelo de negocio. Al ser importadores directos, eliminan intermediarios, lo que se traduce en un ahorro significativo para el consumidor final, especialmente para aquellos que buscan comprar por volumen o surtir negocios locales.

El truco para comprar a precio de mayorista: montos y beneficios

Muchos usuarios se preguntaron si era necesario ser un gran empresario para acceder a estos descuentos. La respuesta es no, pero hay una condición que beneficia a los compradores frecuentes.

En Distribuciones JO manejan una dinámica de cliente preferencial que resulta ideal para familias que deciden unirse y comprar las listas de varios niños al mismo tiempo.

Para acceder a los precios de mayorista por primera vez, la compra mínima debe ser de 300.000 pesos. Lo mejor es que no tiene que llevar 50 unidades de un solo producto; puede llevar los artículos surtidos según su necesidad.

Una vez que usted haga esa primera inversión, queda registrado en la base de datos de la empresa. A partir de ese momento, el monto mínimo para mantener el precio de mayorista baja a los 150.000 pesos. Esto permite que, a mitad de año, cuando se acaban los cuadernos o se pierden los colores, los padres puedan regresar y comprar barato sin necesidad de gastar una fortuna.

Ahora, si usted no vive en Bogotá, no se preocupe. La bodega tiene sedes físicas en Barranquilla, Bucaramanga y Cali. Además, para quienes prefieren la comodidad del hogar o viven en municipios alejados, la empresa hace envíos a cada rincón del país.

