El precio del pasaje de Transmilenio volvió a subir en 2026 y ya tiene impacto directo en el bolsillo de los usuarios. Desde este año, el tiquete individual quedó en 3.550 pesos, lo que representa un incremento del 10,9 % frente a la tarifa anterior, obligando a miles de ciudadanos a ajustar sus gastos mensuales para no desbalancear sus finanzas.

Ante este panorama, una de las alternativas que tienen los usuarios para ahorrar es la tarjeta ‘TransMipass’. Este producto tiene un costo de $160.000 y permite acceder a 65 pasajes durante 30 días, opción que resulta más conveniente para quienes usan el sistema de transporte de manera frecuente.

Otra ayuda clave para mitigar el impacto del alza es el programa Ingreso Mínimo Garantizado (IMG), mediante el cual el Distrito asigna subsidios a los ciudadanos clasificados en el Sisbén. Dependiendo del grupo al que pertenezcan, los beneficiarios reciben distintos apoyos, entre ellos recargas para movilizarse en Transmilenio, las cuales se cargan directamente en la tarjeta TuLlave.

En este esquema, los grupos A y B del Sisbén —correspondientes a pobreza extrema y pobreza moderada— son los que reciben la mayor cantidad de pasajes. Sin embargo, las personas clasificadas en el grupo C también acceden a este beneficio, aunque en menor proporción, de acuerdo con su condición y nivel de vulnerabilidad.

Grupo C del Sisbén: cuántos peajes de Transmilenio gratis tendrá

Para 2026, la distribución de pasajes para los ciudadanos del grupo C quedó definida así: las personas en los subgrupos C1 a C9 con discapacidad reciben 8 pasajes, mientras que los adultos mayores obtienen 3 tiquetes. Para los subgrupos del C10 al C18, las personas con discapacidad reciben 5 pasajes y los adultos mayores 2, un apoyo que busca facilitar su movilidad pese al aumento en la tarifa.

