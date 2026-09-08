Por: Portal Bogotá

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Este miércoles 9 de septiembre de 2026, varios barrios de Bogotá enfrentarán cortes de luz debido a trabajos de mantenimiento en las redes de energía gestionados por Enel Colombia. Estos cortes son programados y afectan distintas localidades, con una duración y zonas específicas, de acuerdo con la información publicada por el portal oficial Bogotá.gov.co.

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En la localidad de Ciudad Bolívar, la suspensión se realizará en el barrio La Coruña, desde las 8:00 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde, abarcando desde la calle 58 sur hasta la calle 60 sur, entre las carreras 48 y 50. En Kennedy, el barrio Provivienda Occidental no tendrá servicio desde las 8:30 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde, afectando el área comprendida entre la calle 39 sur y la calle 41 sur, y desde la carrera 86 hasta la carrera 88. Puente Aranda tendrá dos sectores en mantenimiento: en el barrio Autopista Sur, el corte irá de 8:15 a. m. a 5:15 p. m. (de la carrera 49 a la 51, entre las calles 33 sur y 35 sur); en el barrio Comuneros, desde la 1:00 de la tarde hasta las 5:30 de la tarde (de la carrera 30 a la 32, entre las calles 4 y 6).

En Rafael Uribe Uribe, el barrio Inglés estará sin servicio de 8:00 a. m. a 6:00 p. m., mientras que en la localidad de Santa Fe, el barrio Samper tendrá corte de luz de 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m. Por su parte, en Suba, los barrios Pinos de Lombardía y Villa del Prado también se verán impactados, con horarios que van desde las 7:45 u 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

En Teusaquillo, Nicolás de Federmán tendrá una interrupción más corta, solo de 8:00 a. m. a 12:00 m. En Usaquén, sectores como Canaima, Cedritos, La Uribe y San José de Usaquén tendrán cortes en diferentes franjas, pero todos entre la mañana y la tarde.

Enel Colombia recomienda a los ciudadanos que están en las zonas de intervención cuidar sus electrodomésticos manteniéndolos desconectados, organizar bien sus actividades y limitar la apertura de la nevera para conservar los alimentos en buen estado. Además, para permitir los trabajos en edificios o conjuntos, se solicita facilitar el acceso al personal técnico, verificando siempre su identidad si es necesario, mediante la línea oficial de Enel Colombia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué barrios de Bogotá tendrán cortes de luz hoy por trabajos de Enel Colombia?

Durante el miércoles 9 de septiembre de 2026, los barrios afectados en Bogotá incluyen La Coruña en Ciudad Bolívar, Provivienda Occidental en Kennedy, Autopista Sur y Comuneros en Puente Aranda, Inglés en Rafael Uribe Uribe, Samper en Santa Fe, Pinos de Lombardía y Villa del Prado en Suba, Nicolás de Federmán en Teusaquillo, y varios sectores en Usaquén como Canaima, Cedritos, La Uribe y San José de Usaquén, de acuerdo con la información revelada por Bogotá.gov.co.

¿Qué recomendaciones de seguridad brinda Enel Colombia durante los cortes de luz programados?

Enel Colombia aconseja a los usuarios desconectar electrodomésticos para protegerlos de daños, organizar sus actividades según los horarios anunciados, reducir la apertura del refrigerador para mantener los alimentos, permitir el acceso de su personal técnico y, en caso de duda, validar la identidad de los trabajadores llamando a la línea oficial. Estas medidas buscan disminuir molestias y aumentar la seguridad de los ciudadanos durante los trabajos en la red eléctrica.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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