Para solicitar el servicio de vactor (limpieza de alcantarillado) en Bogotá ante la Empresa de Acueducto y Alcantarillado (EAAB), comuníquese principalmente a la línea 116, o utilice los canales virtuales en el sitio web oficial www.acueducto.com.co. Se debe proporcionar la dirección exacta y datos de contacto para la programación de la visita técnica.

Pasos y detalles para la solicitud:

Por estos días de lluvias en Bogotá, hay muchos sectores y vías con calles inundadas, debido al repozamiento de agua en algunas zonas, lo que también aumenta en la cantidad de desechos.

