Para solicitar el servicio de vactor (limpieza de alcantarillado) en Bogotá ante la Empresa de Acueducto y Alcantarillado (EAAB), comuníquese principalmente a la línea 116, o utilice los canales virtuales en el sitio web oficial www.acueducto.com.co. Se debe proporcionar la dirección exacta y datos de contacto para la programación de la visita técnica.
Pasos y detalles para la solicitud:
- Canales de Atención: Línea Telefónica: Llame al 116 dentro de Bogotá, o al 01 8000-116-007 para áreas cercanas.
- Virtual: Utilice el formulario de Peticiones, Quejas y Recursos (PQRS) en la página web oficial, el chat de la empresa, o WhatsApp al 304 361 51 81.
- Información Requerida: Al momento de realizar la solicitud, asegúrese de tener a mano la dirección del predio, una descripción del problema, y los datos personales (nombre, cédula, teléfono).
- Requisitos: La entidad verificará la viabilidad técnica y la infraestructura de redes en el lugar, según lo establecido en el detalle de trámites de la EAAB.
Para casos de escombros, el Acueducto ofrece atención a través de sus canales, indicando también la posibilidad de ubicar la empresa de aseo local si es necesario.
Un operario de la empresa realizará la visita para verificar el tamaño y costo por la disposición adecuada de los residuos. Tenga presente que el servicio genera un cobro asociado a la cantidad de RCD o residuos de construcción y demolición que produzca el usuario u otros residuos voluminosos. El valor se concerta entre el operador de aseo y el o la ciudadana.
Por estos días de lluvias en Bogotá, hay muchos sectores y vías con calles inundadas, debido al repozamiento de agua en algunas zonas, lo que también aumenta en la cantidad de desechos.
