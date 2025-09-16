En 2025, este programa ha evolucionado para llegar a casi un millón de personas, priorizando la inclusión de grupos vulnerables como hogares en pobreza extrema, personas mayores, con discapacidad y jóvenes.

El Ingreso Mínimo Garantizado es una estrategia de transferencias monetarias implementada por la Secretaría Distrital de Integración Social de Bogotá, basada en las recomendaciones del Plan de Desarrollo “Bogotá Camina Segura”, y su principal objetivo es apoyar a hogares y personas en situación de pobreza extrema, moderada y vulnerable.

El programa se financia con recursos del Distrito y busca complementar, no reemplazar, otras ayudas nacionales, evitando duplicidades para una distribución equitativa. Desde su lanzamiento en 2020, ha beneficiado a millones de bogotanos, y en 2025 ha mantenido una cobertura amplia.

¿Quiénes pueden acceder al IMG?

Para ser elegible al IMG, los hogares deben cumplir con criterios específicos establecidos por el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV). Principalmente, se dirige a grupos A, B o C, dependiendo del componente poblacional. Por ejemplo:

Hogares en Sisbén A (pobreza extrema) reciben transferencias no condicionadas basadas en el tamaño del hogar y la progresividad.

Personas con discapacidad en Sisbén A, B o C1-C9.

Personas mayores en Sisbén A, B o C1, incluyendo beneficiarios previos de Apoyos Económicos Tipo C.

Jóvenes en ruta de inclusión social y productiva en Sisbén A, B o C1-C9.

📣 | Arranca puntual el noveno pago de transferencias monetarias de ingreso mínimo garantizado de @Bogota Este mes:

$6️⃣1️⃣ 0️⃣0️⃣0️⃣ millones Acumulado 2025:

$4️⃣2️⃣5️⃣ 0️⃣0️⃣0️⃣ millones Bogotá cuenta con los mejores canales distributivos entre las grandes ciudades de Colombia que,… pic.twitter.com/sX7ND9LldS — Roberto Angulo (@RobertoAnguloS) September 14, 2025

Además, es indispensable residir en Bogotá y estar registrado en el Sisbén de la capital. Un punto clave es la incompatibilidad con otros subsidios nacionales, como Familias en Acción, Renta Joven, Colombia Mayor o Renta Ciudadana. Si un hogar recibe alguna de estas ayudas, no puede acceder al IMG para garantizar la equidad en la asignación de recursos públicos.

Se recomienda que al menos un miembro del hogar esté bancarizado, con una cuenta activa en entidades que tengan convenio como DaviPlata, Nequi, Bancolombia a la Mano, MOVii o Dale, aunque no es un requisito obligatorio para la elegibilidad inicial.

¿Cómo consultar si es beneficiario?

Verificar si usted o un miembro de su hogar es beneficiario es un proceso sencillo, gratuito y confidencial que se hace en línea. Los pasos son los siguientes:

Ingrese al portal oficial: https://bogotasolidaria.sdp.gov.co/CO/Consulta/Index Proporcione el tipo de documento (cédula de ciudadanía, generalmente), el número de documento y, si aplica, el número de la tarjeta personalizada TuLLAVE (para beneficios adicionales como pasajes gratuitos en TransMilenio). Haga clic en “Consultar” para obtener el resultado inmediato, que incluye si es beneficiario, el monto aproximado, el estado del pago y la fecha de dispersión.

Las consultas se actualizan mensualmente, y si no aparece como beneficiario, pero cree cumplir los requisitos, verifique su clasificación en el Sisbén a través de www.sisben.gov.co o acuda a una oficina local.

Montos de los pagos del Ingreso Mínimo Garantizado

Los montos del IMG varían según el componente poblacional, el nivel del Sisbén y las condicionalidades aplicables, asegurando una distribución progresiva. Aquí un desglose detallado para 2025:

Hogares en Sisbén A: Entre 122.000 y 905.000 pesos por mes, dependiendo del tamaño del hogar y la progresividad (no condicionadas).

Personas con discapacidad (Sisbén A, B, C1-C9): 190.000 pesos mensuales.

Personas mayores (Sisbén A, B, C1): 150.000 pesos, con transiciones desde Apoyos Económicos Tipo C.

Jóvenes en inclusión social y productiva: Entre 200.000 y 400.000 pesos por transferencia, con hasta tres pagos al año, condicionados a formación o acompañamiento.

Métodos de pago y cronograma

Los pagos se realizan hacen mensualmente a través de billeteras digitales como DaviPlata, Nequi, MOVii o Dale, o en puntos físicos como Efecty, especialmente para adultos mayores. Hay tarifas asociadas (IVA incluido): dispersión entre 900 y 1.140 pesos, y giros entre 1.690 y 1.850 pesos, según la entidad. Los beneficiarios reciben notificaciones vía SMS o aplicación sobre la disponibilidad de fondos.

En 2025, los ciclos de pago son escalonados; por ejemplo, el noveno pago (septiembre) inició recientemente, y se divide por grupos para evitar congestiones. Si no ha recibido su pago, verifique su cuenta bancaria o acuda a los puntos autorizados.

