Quienes se mueven a diario por el centro de Bogotá deberán reaprender cómo cruzar la Avenida Jiménez desde este sábado 7 de febrero. Transmilenio activará una estación temporal sobre la avenida Caracas y, al mismo tiempo, sacará de operación una parte clave de la estación tradicional Avenida Jiménez, como consecuencia directa del avance de las obras de la Primera Línea del Metro.

El cambio se sentirá, sobre todo, en quienes usaban el túnel peatonal para conectar la troncal Caracas con el Eje Ambiental y la troncal Américas. Ese acceso quedará cerrado y, con él, los tres vagones ubicados sobre la Caracas dejarán de prestar servicio, obligando a modificar recorridos habituales.

Qué pasará con la estación Avenida Jiménez

Para suplir esa conexión, Transmilenio habilitó la ruta fácil 5 desde la nueva estación temporal Avenida Jiménez, ubicada entre calles 10 y 8. Este servicio se convertirá en el nuevo punto de enlace para los usuarios que antes cruzaban por el túnel, especialmente para quienes vienen desde Américas o necesitan continuar hacia la Caracas sur.

No todo el complejo quedará fuera de servicio. Los vagones con acceso por la carrera 12, sobre la avenida Jiménez, continuarán operando y mantendrán activas rutas hacia Américas, el Eje Ambiental y el Museo Nacional, lo que permitirá conservar parte de la oferta habitual en el sector.

La estación temporal entrará a funcionar con tres vagones y concentrará servicios hacia las troncales Autopista Norte, Suba, Calle 26, Américas, Eje Ambiental, Caracas Sur y carrera Décima. Con esta modificación, la troncal Caracas ya completa cinco estaciones temporales habilitadas mientras avanza el proyecto Metro.

Desde el sistema se pidió a los usuarios anticipar sus desplazamientos, revisar rutas en la TransmiApp y verificar recargas de la tarjeta tullave, mientras equipos en vía informan sobre los nuevos recorridos y puntos de acceso.

