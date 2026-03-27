Un grave accidente de tránsito ocurrido en la madrugada de este viernes 27 de marzo en el norte de Bogotá dejó como saldo una mujer fallecida y tres personas heridas. Las autoridades avanzan en la investigación para establecer las causas del siniestro y el posible grado de responsabilidad de los conductores involucrados.

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El hecho se registró hacia las 3:00 a. m. en la intersección de la calle 94 con carrera 15, en el barrio Chicó, donde colisionaron una camioneta Renault Kangoo blanca, modelo 2022, y un vehículo Fiat Palio de color rojo.

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De acuerdo con información conocida por El Tiempo, una de las principales hipótesis apunta a que la camioneta de servicio público, de placas LCN082, habría omitido un semáforo en rojo sobre la carrera 15, lo que desencadenó el choque.

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Imágenes obtenidas por Citytv evidencian la magnitud del impacto: la camioneta terminó volcada sobre la vía, mientras que el Fiat Palio fue lanzado contra un local comercial dedicado a la venta de tecnología.

Como consecuencia del choque, una mujer de aproximadamente 27 años, quien viajaba como acompañante en la camioneta, falleció en el lugar debido a la gravedad de las lesiones.

El conductor del mismo vehículo, un hombre de 28 años, fue trasladado a la clínica de Toberín con múltiples traumas, entre ellos lesiones en el tórax, cuello y costillas.

En el otro automóvil resultaron heridas dos personas: el conductor, de 50 años, y su acompañante, de 27, quienes también fueron remitidos al mismo centro asistencial.

Las autoridades de tránsito iniciaron la revisión del historial de la camioneta implicada y de su propietario, identificado como José Daniel Romero Torres, un empresario vinculado al sector de mantenimiento y reparación de maquinaria.

Según la investigación de El Tiempo, el vehículo registra al menos dos comparendos recientes por exceso de velocidad, uno del pasado 10 de marzo y otro de abril de 2025.

Por ahora, los organismos de control buscan establecer si el conductor al momento del accidente corresponde al propietario del vehículo o si este había sido objeto de un traspaso reciente.

En contraste, el propietario del Fiat Palio no presenta antecedentes por infracciones de tránsito.

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Las autoridades adelantan la recolección de grabaciones de cámaras de seguridad del sector para reconstruir con precisión la dinámica del accidente y determinar responsabilidades.

El caso sigue bajo investigación mientras se espera un pronunciamiento oficial que esclarezca las circunstancias que rodearon este nuevo hecho que enluta las vías de la capital.

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