Azotados se encuentran los conductores de aplicaciones en el sur de Bogotá con una banda que se está dedicando exclusivamente a robar sus vehículos. Esta situación está ocurriendo en el barrio Santa Ana, en la localidad de San Cristóbal, según informó Noticias Caracol.

El caso más reciente ocurrió en la madrugada de este miércoles 11 de octubre, cuando varios delincuentes pidieron un servicio a través de una aplicación. Cuando llegó el carro, dos de ellos se subieron, golpearon al conductor, lo amenazaron con armas de fuego y luego se le robaron el carro, de acuerdo con el noticiero.

“Pues sí, sí sospechaba, pero no pensaba que me fuera a pasar eso. Nunca me habían robado. Solo uno [estaba armado]. Solo uno fue el que sacó el revólver. Me dijo que me bajara del carro porque me iba a explotar el revólver. Que me bajara, me insistía que me bajara”, dijo la víctima en el citado medio.

Además, los residentes de este sector aseguran que es el quinto vehículo que roban en menos de dos semanas. Los delincuentes se movilizan en un carro gris, desde donde piden los vehículos por aplicación. Cuando llegan los carros, dos de ellos se bajan, toman el servicio, se hacen los pasajeros y esperan a que avancen unos cuantos metros. Ahí aprovechan para intimidar a los conductores y luego son escoltados por los otros ladrones hasta llevar los automóviles hurtados al sitio donde los esconden, de acuerdo con el medio de comunicación.

También, los vecinos del barrio dicen en la entrevista que estos ladrones han robado hasta personas con problemas de movilidad, a quienes dejan tirados en las calles del sector: “En estos últimos 10 días ya son tres carros que se han llevado en este mismo sector. El domingo pasado a un señor discapacitado lo amedrentaron, le robaron el carro, lo amenazaron que lo iban a matar y que lo iban a mandar al río Fucha. Desafortunadamente le tocó bajarse y entregar su carro”.

