El lamentable atentado terrorista al frente de la base aérea Marco Fidel Suárez de Cali dejó consternación en los habitantes de dicha ciudad. Testigos no han salido del horror que vivieron por cuenta de la criminalidad en el país.

Varios han detallado los momentos de pánico por la explosión provocada por un carro bomba. En el sector hay varios locales comerciales que se vieron seriamente afectados, sumado a que clientes como empleados que estaban allí resultaron heridos.

“Estaba adentro de la empresa esperando unos remolques de facturación, cuando el camión se hizo al frente… yo sí vi que él miró abajo y cuando volteé a la caja ya el tapazo [la explosión] y uno sale todo loco”, contó en RCN uno de los afectados.

Otros testigos narraron que la onda explosiva provocó fuertes vibraciones en las paredes y pisos del sector. Todo esto aumentó el horror por las imágenes de las personas heridas.

Lee También

“Todo vibró como si fuera un temblor, es impresionante ver cómo todo el mundo corría y los heridos, fue algo muy feo, horrible. Yo vi más de seis personas afectadas y llegaron ambulancias de todos lados”, narró a Blu Radio, Daniel García, habitante del barrio contiguo a la base.

El joven indicó que en la zona nunca ha tenido indicios de vivir una situación que los pusiera en peligro como la que ocurrió este jueves 21 de agosto en horas de la tarde. “Este es un barrio muy tranquilo y es la primera vez que vivo algo así”, añadió García en la cadena radial anteriormente citada.

“Todo vibró como si si fuera un temblor, es impresionante ver como todo el mundo corría, yo vi más de seis personas afectadas”, dijo uno de los testigos de la explosión en Cali pic.twitter.com/bOqBaG18t4 — BLU Pacífico (@BLUPacifico) August 21, 2025

Cerca del lugar del ataque hay una sede de la Nueva EPS que se vio afectada por la bomba. En plena hora en la que varios pacientes esperaban sus citas médicas o ya eran atendidos, los sorprendió el temblor de la explosión. Una testigo contó en Blu Radio que las cosas del centro asistencial se cayeron mientras muchos gritaban y lloraban

El saldo inicial es de 6 víctimas mortales y más de 50 heridos. El alcalde de Cali, Alejandro Éder, ordenó la restricción de vehículos de más de 4 toneladas por el sector, entre las 7 de la noche hasta las 4 de la tarde. También ofreció una recompensa de 400 millones de pesos por información que ayude con el paradero de los responsables.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.