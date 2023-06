El exdiplomático trinó este lunes en una suerte de reconocimiento de culpa, matizado por el problema de la bebida que acarrea desde hace varios años, y que incluso actualmente le ha significado señalamientos como el de “drogadicto”, que le hizo el canciller Álvaro Leyva.

En su cuenta de Twitter, Armando Benedetti recordó su papel en la campaña presidencial pasada y habló de cierto remordimiento que lo habría llevado a hablar de la forma en que lo hizo, incluso insultando al presidente Gustavo Petro, aparte de los improperios que se llevó la exjefa de despacho, Laura Sarabia.

“He sido parte fundamental del actual proyecto político del presidente Petro”, señaló, y reconoció que “no satisfecho con lo que me correspondió políticamente, en un acto de debilidad y tristeza me dejé llevar por la rabia y el trago”.

Pese a que inicialmente había desconocido la legitimidad de los audios, lo de Benedetti suena casi a un ‘mea culpa’ en el que no aclaró exactamente por qué habló de su insatisfacción política, pero de los audios se entiende que era por no tener un papel de mayor figuración en el Gobierno de Petro.

Este es el trino del exdiplomático:

He sido parte fundamental del actual proyecto político del presidente Petro. Sin embargo, no satisfecho con lo que me correspondió políticamente, en un acto de debilidad y tristeza me dejé llevar por la rabia y el trago.

— Armando Benedetti (@AABenedetti) June 5, 2023