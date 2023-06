La última semana ha sido muy agitada para el Gobierno Nacional y las opiniones de quienes han conformado su círculo cercano siguen tomando mucha relevancia.

Durante la campaña presidencial de 2022, 17 partidos y movimientos se unieron al Pacto Histórico, coalición que finalmente respaldó la llegada de Gustavo Petro a la Casa de Nariño.

Entre los más relevantes están la Colombia Humana, la Unión Patriótica, el Polo Democrático y el Partido Comunes (Farc), más la alianza con sectores fuertes de centro como la Alianza Verde.

De todos esos grupos políticos que apoyaron al hoy mandatario salieron varios congresistas, ministros, embajadores, directores de entidades y unidades administrativas especiales que hoy no están contentos con lo que está pasando.

Congreso reacciona a audios filtrados de Armando Benedetti

Algunos senadores y representantes han sido más críticos mientras que otros le han apostado a demostrar la desilusión porque lo que ellos lo llaman “el gobierno del cambio” esté siendo denunciado por las mismas prácticas de antiguas administraciones.

Una de las más importantes es María José Pizarro, que incluso fue invitada por el entonces presidente del Congreso, Roy Barreras —hoy destituido—, a imponerle la banda presidencial a Petro el 7 de agosto de 2022 como acto simbólico por la figura de su asesinado padre Carlos Pizarro.

La representante a la Cámara, sin desligarse del Gobierno, mostró su tristeza recordando a su papá y lo que buscó él en el M-19, y dijo que no se sentía representada por “la camarilla de politiqueros que hoy pone en riesgo la esperanza de millones”.

El proyecto político del cambio nos ha costado décadas, generaciones y el sacrificio de miles de mujeres y hombres de las más altas calidades políticas y humanas como mi padre, nada tiene que ver con la camarilla de politiqueros que hoy pone en riesgo la esperanza de millones.… — María José Pizarro Rodríguez (@PizarroMariaJo) June 5, 2023

A ella se le suman otros representantes como Jennifer Pedraza, antigua líder estudiantil que tomó relevancia en las protestas de las universidades y el paro nacional.

Ella sí le cargó la responsabilidad a Petro por el nombramiento de Benedetti. En sus palabras dejó ver que lo que hoy conoce el país de él se sabía desde antes al verlo haciendo política tantos años desde varios partidos y reclamó: “Si ya sabían cómo era, ¿pa qué lo invitan?”. Además, mostró su descontento con que el presidente esté rodeado de políticos similares como Roy Barreras.

No nos pinten esto como una ruptura de Petro con los tradicionales. NO es verdad que a Benedetti no le hayan dado nada. ¡Petro lo nombró embajador y lo iban a poner de superministro o canciller! Si ya sabían cómo era, ¿pa qué lo invitan?

Petro se rodea de Roy, Lizcano, Prada, etc — Jennifer Pedraza Sandoval (@JenniferPedraz) June 5, 2023

También aparecen representantes a la Cámara con mucha voz como Katherine Miranda, que en un trino escueto calificó de “gravísimo” que el mismo Benedetti, desde adentro del Gobierno, estuviese haciendo estas revelaciones.

Es gravísima la aseveración que sostiene el ex embajador @AABenedetti. La denuncia de chuzadas viene del interior del propio gobierno. pic.twitter.com/2zqw26VOjB — Katherine Miranda (@MirandaBogota) June 4, 2023

Mientras, Catherine Juvinao quiso dejarse ver más melancólica e intranquila, pues incluso señaló que su salud mental estaba afectada.

Imposible con esta cantidad de escándalos mantener la tranquilidad y la salud mental. Como ser humano y mujer, y como política, me siento muy afectada. Lamento no poderlo disimular siempre ante todos ustedes, aunque lo intentaré. Me duele mucho mi patria. — Cathy Juvinao 🏛🇨🇴 (@CathyJuvinao) June 5, 2023

Aunque en una entevista con W Radio, Juvinao fue un poco más crítica y señaló que ante la crisis, “el Partido Verde tiene que pensar en la posibilidad de salir de la coalición de Gobierno y declararse como independiente”.

Desde una orilla más alejada, Carlos Fernando Galán habló directamente de un engaño hacia los ciudadanos.

El cambio no se logra con financiación ilegal de campaña, el cambio no se logra con chuzadas, el cambio no se logra con corrupción. Engañaron a millones de colombianos que legítimamente quieren que cambien muchas cosas en este país. Así es imposible ese cambio. — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) June 5, 2023

Otros pocos, se les ha visto hablando de un complot o jugadas para desprestigiar al jefe de Estado y a sus políticas.

Quienes han sido cómplices de la impunidad de políticos quienes han abusado del poder, no tienen autoridad moral ni imparcialidad jurídica, para investigar a funcionarios de este gobierno. El fiscal Barbosa y la procuradora Cabello deben declararse impedidos en este caso. — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) June 3, 2023

Hoy Benedetti esta alineado con el fiscal Barbosa, después que le archivaron un proceso por parte del fiscal que defiende a Uribe, y después que el presidente @petrogustavo se negó a aceptarle sus chantajes, no es una campaña de desprestigio, son solo realidades. — Inti Asprilla (@intiasprilla) June 5, 2023

Jugadas sofisticadas de las fiscalías al servicio de la élite: pasaron de encubrir “suicidios”, para proteger al más rico, a plantar chuzadas con informantes del Clan Golfo, que luego desecharon. Dura es la tarea por la verdad, pero se hará. — Wilson Arias (@wilsonariasc) June 5, 2023

Hay que reconocer que la derecha política de Colombia sí que le tiene una gran ventaja en materia de comunicación de contraste, polarización y desprestigio al gobierno actual. ¿Cómo no? Si llevaban toda la vida en el poder. Lo que estamos presenciando es una coordinada y… — Carolina Mejía (@soycaromejia) June 5, 2023

Donde sí ha reinado el silencio es en el gremio de artistas que protagonizó un activismo radical por Petro, a través de masivas marchas para convencer a cientos de personas que esta era la esperanza para cambiar el país.

Pocos trinos se les ha visto juzgando la situación, no hay un rechazo categórico por lo que se ha revelado y las opiniones han estado orientadas en otros sentidos, pero crédulos aún de las promesas del mandatario le han retuiteado sus explicaciones rechazando cualquier acto ilegal que manche su campaña o Gobierno.

Ponete serio ome que el rancho está ardiendo. https://t.co/U9ckCweVof — Santiago Alarcón U (@Santialarconu) June 5, 2023