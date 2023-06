Este lunes 5 de junio, a través de Twitter, Armando Benedetti se refirió a los audios que publicó en la noche del domingo la revista Semana, asegurando que el objetivo del escándalo es “descalificarlo” para quitarle veracidad a sus futuras declaraciones.

“Es claro que hay una campaña para desprestigiarme en mi integridad personal, con el objetivo de descalificarme de futuras cosas que pueda decir“, escribió.

(Vea también: Benedetti dice que lo grabaron estando tomado: “Me dejé llevar por la rabia y el trago”)

Sin embargo, horas después, el exembajador de Colombia en Venezuela decidió eliminar el trino y en otra publicación se excusó, afirmando que se dejó “llevar por la rabia y el trago”.

He sido parte fundamental del actual proyecto político del presidente Petro. Sin embargo, no satisfecho con lo que me correspondió políticamente, en un acto de debilidad y tristeza me dejé llevar por la rabia y el trago.

— Armando Benedetti (@AABenedetti) June 5, 2023