Actualmente, todos los miembros del Gobierno Nacional están constantemente bajo la lupa de la opinión pública, pues cualquier video, foto, acción o mensaje que transmitan va a ser cuestionado y criticado por la oposición.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: ¿Benedetti tiene nexos con la U. San José, donde se graduó Juliana Guerrero? Ministro respondió)

De hecho, uno de los más mencionados es Armando Benedetti, mano derecha del presidente Gustavo Petro, quien por sus movimientos en los partidos políticos y más ha sido bastante señalado.

Recientemente, el ministro del Interior subió un video a sus redes sociales, pero el reloj que vestía no pasó desapercibido, ya que es de una marca muy lujosa y así mismo el precio es bastante elevado.

Lee También

De hecho, fueron los usuarios en las redes sociales quienes compartieron que se trata de un Patek Philippe Aquanaut, el cual, según la página web de la marca, tiene un valor superior a los 170.000 dólares.

De dónde saca plata un político como Armando Benedetti para tener un Patek Philippe de $170,000 USD ¿Las primas técnicas están muy altas? En el progresismo, sólo progresan los políticos zurdos pic.twitter.com/KUG1poMT2E — Ariel Ricardo Armel (@arielarmelv) October 7, 2025

Ante esto, el miembro del Gobierno Nacional aseguró que todo fue una trampa para darles de qué hablar a sus detractores, ya que ese reloj es “chimbo”.

“Estaba soñando con este momento. Este reloj no es un verdadero Patek Philippe. Me lo regalo alguien. Me lo trajo de Turquía, creo, el cual es chimbo. Solo me lo puse para tentar a aquellos que no les caigo bien”, explicó Benedetti.

Ya que tienen tanto interés aquí les cuento cuánto cuesta mi famoso reloj. Ja Ja Ja. pic.twitter.com/FaAi4CpdQo — Armando Benedetti (@AABenedetti) October 8, 2025

Ese video ha despertado más dudas que certezas, ya que muchas personas usaron la frase “Explicaciones no pedidas, acusación manifiesta”, mientras que otros defienden a Benedetti porque dicen que la jugada le salió de maravilla.

Por qué es tan caro el Patek Philippe Aquanaut

El Patek Philippe Aquanaut, lanzado en 1997, es un reloj deportivo de lujo que combina estilo y funcionalidad. Inspirado en el Nautilus, su diseño moderno incluye una caja de acero de 40.8 mm, bisel octagonal redondeado y esfera con patrón “granada”.

Resistente al agua hasta 120 metros, lleva un calibre automático 26-330 SC con 45 horas de reserva. Su correa de caucho Tropical y modelos como el Aquanaut Luce con diamantes atraen a un público joven y dinámico.

(Ver también: “Trabaje, vago”: Catherine Juvinao se enganchó con Benedetti por viaje de alcaldes a EE. UU.)

Su alto costo se debe a la artesanía impecable de Patek Philippe, que produce solo 50.000 relojes al año, creando escasez y largas listas de espera. En 2025, modelos como el ref. 5167A-001 duplican su precio de lista en el mercado secundario por la alta demanda. Materiales premium, acabados a mano y su estatus como inversión y símbolo cultural —llevado por celebridades— elevan su valor.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.