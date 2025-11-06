La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) dio inicio en Santa Marta al Plan de Acompañamiento Territorial – Caribe Norte, una estrategia que busca fortalecer la gestión jurídica pública en los departamentos de Magdalena, La Guajira y Cesar. Este esfuerzo pretende consolidar una administración pública más sólida y preventiva, a través de un acompañamiento directo, integral y especializado.

De acuerdo con la agencia, el Plan de Acompañamiento Territorial – Caribe Norte se desarrolla en cumplimiento del artículo 206 de la Ley 2294 de 2023, parte del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 “Colombia Potencia Mundial de la Vida”. En el marco de esta norma se creó el Sistema de Defensa Jurídica del Estado (SDJE), que busca fortalecer la protección jurídica de las entidades estatales.

Asimismo, la entidad explicó que, en su rol como entidad coordinadora del SDJE, lidera esta iniciativa con el propósito de cualificar a abogados y abogadas del sector público, incentivar buenas prácticas y optimizar los procesos jurídicos. La entidad también destacó que este trabajo se desarrolla de manera articulada con otras áreas de las administraciones locales, con el fin de prevenir el daño antijurídico y reducir el impacto fiscal derivado de la litigiosidad.

Durante la jornada, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado llevó a cabo espacios de formación, diálogo y talleres prácticos con expertos de sus direcciones técnicas. En estos encuentros se compartieron herramientas y experiencias orientadas al fortalecimiento de las capacidades jurídicas de los participantes.

Entre los temas abordados por la ANDJE estuvieron los nuevos lineamientos para la prevención del daño antijurídico, el análisis del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el arbitraje de inversión, y el uso de la herramienta tecnológica Tutorías eKOGUI para la toma de decisiones en litigio estratégico. También se incluyeron sesiones sobre la inembargabilidad de recursos públicos y el funcionamiento del Sistema de Defensa Jurídica del Estado (SDJE).

Con esta iniciativa, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado reafirma su compromiso de acercar la defensa jurídica del Estado a los territorios y seguir fortaleciendo la gestión pública en el Caribe Norte.

