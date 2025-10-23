La banda delictiva conocida como ‘The Sscamers’ fue desarticulada en un operativo llevado a cabo en Cali en cooperación entre la Policía Metropolitana de esta ciudad y la Fiscalía General de la Nación. Durante más de medio año, la organización criminal estafó a numerosos ciudadanos a través de venta falsa de motocicletas y repuestos utilizando páginas web fraudulentas y las redes sociales, especialmente WhatsApp, según informó revista Semana.

Con un equipo de 12 personas, ‘The Sscamers’ suplantaban páginas web de concesionarias reconocidas de marcas de motocicletas como Suzuki y Yamaha. Atraían a sus víctimas ofreciendo financiaciones engañosas y logrando obtener pagos adelantados que nunca se traducían en una compra real, de acuerdo con la revista.

El modus operandi de la banda incluía la creación de portales web ilusorios que imitaban concesionarios oficiales. Utilizaban logotipos genuinos y fabricaban documentos como certificados bancarios, carnés y papelería falsificada para construir una imagen de legalidad en sus operaciones, según el citado medio.

“La comunicación con las víctimas era principalmente a través de WhatsApp. A través de esta plataforma, ofrecíamos detalles de los productos y las facilidades de los planes de financiamiento”, explicó en un comunicado de la Policía Metropolitana, el general Henry Bello. En esa misma plataforma, los delincuentes conseguían que las personas hicieran consignaciones anticipadas y accedían a información confidencial para hacer fraudes. Las ganancias ilícitas de esta banda superaron los 5.000 millones de pesos colombianos.

La operación que permitió el desmantelamiento de esta banda criminal se llevó a cabo en Bucaramanga. En un total de nueve allanamientos simultáneos se capturaron a los 12 integrantes de la banda y se incautaron seis teléfonos móviles, dos ordenadores, un revólver, sellos de entidades bancarias falsos, un vehículo, una motocicleta y material con logotipos falsificados de marcas reconocidas.

Ante esta situación, el secretario de Seguridad y Justicia de Cali, Jairo García, enfatizó en la importancia de verificar la autenticidad de los portales en línea antes de llevar a cabo cualquier transacción. “Los delincuentes no solo operan en las calles, sino también en internet”, indicó García, quien aseguró que se dará seguimiento a esta problemática y se fortalecerán las medidas preventivas para evitar más estafas digitales.

Por su parte, la Fiscalía General de la Nación confirmó que se están llevando a cabo investigaciones en curso relacionadas con esta banda delictiva e instó a la ciudadanía a reportar cualquier intento de fraude digital. La banda “The Sscamers” utilizó avanzadas técnicas de suplantación, manipulando la confianza de los consumidores y estafando a múltiples personas en toda Colombia.

