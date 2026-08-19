Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

Héctor Orlando Bastidas Bravo, conocido con el alias “Bonito”, enfrenta una serie de graves imputaciones por parte de la Fiscalía General de la Nación. Según información oficial citada por El Espectador, Bastidas Bravo fue acusado por delitos como concierto para delinquir, homicidio agravado, homicidio en grado de tentativa, así como por tráfico, porte o tenencia de armas de fuego y de municiones, incluyendo las de uso restringido y de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos. Las autoridades consideran que Bastidas Bravo ocupa el puesto de jefe de los llamados Comandos de Frontera, estructura que hace parte de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc). Además, la trayectoria del señalado lo ubica dentro de la cúpula de esa organización criminal desde el año 2016.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con la Fiscalía, alias “Bonito” estaría vinculado directamente a distintos delitos cometidos en varios municipios del departamento de Putumayo, como Puerto Leguízamo, Puerto Asís, Puerto Caicedo, San Miguel, Valle del Guamuez, Orito, Puerto Guzmán, Villagarzón y Mocoa. Entre las atribuciones señaladas por las autoridades están el control de zonas estratégicas para la organización, la administración logística de armas y la coordinación de operaciones de narcotráfico, desplazamientos forzados y extorsiones, entre otros delitos. El ente investigador sostiene que durante su investigación, identificó la participación de Bastidas Bravo en reuniones de mando donde, presuntamente, se dictaron directrices para atentar contra líderes sociales contrarios a las actividades ilegales de la organización.

Uno de los hechos más relevantes que la Fiscalía le imputa a Bastidas Bravo, de acuerdo con El Espectador, es el asesinato de Phanor Guazaquillo Peña, gobernador del pueblo indígena Nasa. Este crimen ocurrió el 3 de diciembre de 2023 en el cementerio de la vereda La Danta, en Puerto Asís. Según las pesquisas, el homicidio fue ordenado por alias “Bonito” en represalia por la labor de sustitución de cultivos ilícitos liderada por la víctima. Asimismo, el procesado estaría relacionado con otros asesinatos, entre ellos el de Jorge Santofimio Yépez y Diego Mauricio Mejía Rojas, ambos firmantes del Acuerdo de Paz y víctimas en hechos separados ocurridos en 2022 y 2023 en Putumayo.

La captura de Bastidas Bravo se llevó a cabo en una zona rural de Guamal, Meta, durante una diligencia en la que participaron miembros del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), el Ejército Nacional, la Armada Nacional y el Cuerpo Élite de Investigación de la Policía Nacional. Por decisión de una jueza de control de garantías, alias “Bonito” permanecerá en un centro carcelario mientras continúa el proceso.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién es Héctor Orlando Bastidas Bravo, alias “Bonito”, según la Fiscalía General de la Nación?

Según la Fiscalía General de la Nación, Héctor Orlando Bastidas Bravo, alias “Bonito”, es señalado como jefe operativo de los Comandos de Frontera, organización considerada disidencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), y habría ocupado posiciones de mando desde el año 2016. Se le imputa una presunta responsabilidad en delitos graves como homicidio agravado, tentativa de homicidio, y tráfico o porte ilegal de armas y explosivos en varios municipios de Putumayo.

¿Cuáles son los crímenes que se le atribuyen a alias “Bonito” en Putumayo?

De acuerdo con información de la Fiscalía citada por El Espectador, a alias “Bonito” se le atribuye la autoría intelectual de asesinatos como el del líder indígena Phanor Guazaquillo Peña, el líder social Jorge Santofimio Yépez y el escolta Diego Mauricio Mejía Rojas. Estos hechos ocurrieron entre 2022 y 2023 en municipios de Putumayo y están relacionados con represalias contra actividades de sustitución de cultivos ilícitos y la defensa de los acuerdos de paz.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.