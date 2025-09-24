La Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación (SCARE) lanzó una alerta nacional por el desabastecimiento de Methergine (metilergometrina en ampollas), un medicamento esencial en la atención obstétrica, especialmente en la prevención de la hemorragia postparto, una de las principales causas de mortalidad materna en el país.

El fármaco, ampliamente utilizado en hospitales y clínicas, fue retirado del mercado luego de que la farmacéutica Essential Pharma Switzerland GmbH, titular del registro sanitario, decidiera suspender su comercialización en Colombia a partir del 20 de junio de 2025.

La situación preocupa a especialistas, dado que el medicamento no tiene un sustituto equivalente que garantice la misma efectividad en el manejo de emergencias obstétricas. Además, Methergine hace parte del Kit de Emergencia Obstétrica definido en la Resolución 3280 de 2018 del Ministerio de Salud, y está catalogado como insumo vital por organismos como la OMS y la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia.

“Solicitamos al Ministerio de Salud y al INVIMA acciones urgentes y articuladas para garantizar el suministro, habilitar importaciones y definir soluciones inmediatas. Prevenir la mortalidad materna es una prioridad nacional y no podemos retroceder en este compromiso”, señaló Olga Lucía Herrera, directora de la SCARE.

El gremio solicitó que se convoque con urgencia una mesa técnica interinstitucional, se explore la importación del medicamento desde otros países y se declare oficialmente el desabastecimiento de Methergine, con el fin de habilitar mecanismos excepcionales que permitan su disponibilidad en el sistema de salud.

De no tomarse medidas rápidas, advirtió la Sociedad, el país corre el riesgo de retroceder en los avances logrados en la reducción de la mortalidad materna, un indicador clave en salud pública.

