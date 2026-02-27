El pasado miércoles, en una maratónica jornada de entrega simultánea, la Agencia Nacional de Tierras (ANT), a través de su Dirección de Asuntos Étnicos, adjudicó 11 predios que equivalen 3.099 hectáreas a comunidades indígenas y afrodescendientes.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Más campesinos dueños de su tierra: ANT hizo entrega de 82.000 hectáreas en el Tolima)

La jornada, denominada ‘Ruta del Título’, está garantizando los derechos territoriales y la pervivencia cultural de estas poblaciones.

La entrega de los 11 predios impacta directamente a comunidades campesinas, indígenas y afro de 13 departamentos que han esperado por décadas el reconocimiento legal de sus suelos. Los grupos beneficiados incluyen:

Lee También

Casanare: Resguardo Indígena Paravare (Orocúe).

Resguardo Indígena Paravare (Orocúe). La Guajira: Consejo Comunitario de Camarones ‘El Negro Pérez’, Comunidad ariachil, Resguardo Wiwa Arzario, Consejo Comunitario ‘El Manantial’ y el Consejo Blas Antonio Mejía Iguarán.

Consejo Comunitario de Camarones ‘El Negro Pérez’, Comunidad ariachil, Resguardo Wiwa Arzario, Consejo Comunitario ‘El Manantial’ y el Consejo Blas Antonio Mejía Iguarán. Meta: Resguardo Indígena Sikuani Walia (Puerto Gaitán).

Resguardo Indígena Sikuani Walia (Puerto Gaitán). Nariño: Consejo Comunitario Aguas Lindas La Chorrera (Tumaco).

Según la ANT, la mayor extensión de tierra se concentró en Puerto Gaitán (Meta), con más de 1.833 hectáreasdestinadas al Resguardo Sikuani Walia. Por su parte, en La Guajira se adjudicaron más de 1.000 hectáreas, resolviendo conflictos territoriales que persistieron por más de 30 años.

Para los beneficiarios, recibir estos títulos representa estabilidad económica y seguridad frente al conflicto armado. Alcides Vence, Cabildo Gobernador de la etnia Cariachil, destacó la importancia del documento:

“Hoy por fin podemos decir que la tierra es nuestra. Podemos sentir tranquilidad para nuestros hijos, para sembrar sin miedo y para quedarnos en el territorio. Esto es dignidad para el campesino”, afirmó Vence.

Asimismo, Anny Ledesma, beneficiaria en Tumaco, señaló que estas tierras permitirán el sustento generacional a través de cultivos de cacao (chocolate), plátano y yuca.

Farlin Perea Rentería, directora de Asuntos Étnicos de la ANT, explicó que bajo el liderazgo de Juan Felipe Harman se busca “saldar una deuda histórica” con los pueblos olvidados. “La tierra en manos de los pueblos étnicos es justicia y cosecha paz”, puntualizó.

Además, en el marco de la Conferencia Internacional de Reforma Agraria (ICARRD+20), la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino y el subdirector de Asuntos Étnicos de la ANT, Olinto Mazabuel, entregó otros 10 títulos colectivos que corresponden a (867 hectáreas) a comunidades negras de Córdoba, Putumayo, Valle del Cauca y Antioquia.

“A partir del año 2024 fue expedido el decreto 0129 que nos dio facultades expresas y específicas para el proceso de ampliación y protección de los territorios colectivos de comunidades negras”, señaló Mazabuel.

Tras recibir los títulos colectivos, los líderes comunitarios expresaron su agradecimiento por estas tierras en las que comenzarán una nueva vida y le pidieron al Gobierno del presidente Petro para que se brinde apoyo financiero para el desarrollo de proyectos productivos que garanticen la sostenibilidad de los territorios.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.