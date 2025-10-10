La tragedia se produjo pasadas las 8 a.m. de hoy, en una zona cercana a Tumaco (Nariño) y los primeros reportes, extraoficiales, hablan de entre 3 y 7 personas fallecidas por el accidente.

En el siniestro están involucrados dos vehículos: un camión y una camioneta aerovan, que se impactaron y quedaron prácticamente destruidos.

Uno de los reporteros de Blu Radio narró lo ocurrido y describió la escena tan dura que presencian en este momento las personas cercanas a esa zona ubicada a unas 5 horas de Pasto. Según dejó ver, los cuerpos de los fallecidos quedaron en un estado lamentable.

Según esa emisora, todavía no se conocen las identidades de las personas que fallecieron, ni si hay heridos luego del siniestro vial que se presentó pasadas las 8:30 a.m. de este viernes.

Autoridades están en camino hacia la zona para atender la emergencia y dar con las posibles causas.

