En la vía al mar, entre Pasto y Tumaco, en el sector La Espriella, se registró un gravísimo accidente de tránsito entre un camión y una van.

Sigue a PULZO en Discover

Las imágenes de este hecho son muy impresionantes, pues el vehículo de menor tamaño quedó completamente destrozado.

Aunque algunos medios locales informan la muerte de 7 personas, el secretario de Gobierno de Nariño, Freddy Gámez, confirmó que ya son 3 personas muertas, mientras que hay otros heridos de gravedad.

Por el momento, no se conocen las causas de esta situación, pero las imágenes de lo que sucedió en esta vía de Colombia son realmente impresionantes.

Lee También

Este es el primer gran accidente en el inicio de este puente festivo, pero las autoridades de tránsito nacionales han hecho un llamado para que los colombianos tomen buenas decisiones detrás del volante durante este fin de semana en el que se movilizan millones de vehículos por las diferentes vías del país.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.