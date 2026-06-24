Por: France 24

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Rubén Vargas y Johan Manzambi marcaron los goles que dieron a Suiza la victoria por 2-1 sobre Canadá el 24 de junio en el Mundial, tras lo cual ambos equipos se clasificaron para la fase eliminatoria.

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Promise David marcó un gol en los últimos minutos para Canadá, que quedó en segunda posición del Grupo B, por detrás de Suiza, y se clasificó para la fase eliminatoria por primera vez en su historia.

Suiza se enfrentará al tercer clasificado el 2 de julio en Vancouver, en la ronda de 32. Canadá necesitaba una victoria o un empate para terminar en lo más alto del grupo y seguir jugando en casa, pero, en su lugar, viajará a Inglewood (California) para disputar su próximo partido el 28 de junio contra el segundo clasificado del Grupo A.

Tras una primera parte sin goles, Vargas adelantó a los suizos al comienzo de la segunda. Manzambi, que fue titular tras salir desde el banquillo y marcar dos goles en la victoria por 4-1 sobre Bosnia-Herzegovina el 19 de junio, anotó otro tanto en el minuto 57.

Canadá recortó distancias en el minuto 76. La volea de David llegó en su primer toque del partido, aproximadamente un minuto después de saltar al campo como suplente.

Esperanza viva para Bosnia

Bosnia y Herzegovina, mientras tanto, venció a Qatar por 3-1 en el otro partido del Grupo B y aún podría clasificarse como uno de los mejores terceros, mientras que el equipo asiático queda eliminado.

Si los balcánicos pasaran a la fase eliminatoria, sería la primera vez en la historia de la selección nacional en un Mundial, luego de su única participación en Brasil 2014.

Kerim Alajbegovic marcó en el minuto 29 para dar a Bosnia y Herzegovina una ventaja que ya no perdería. Alajbegovic, de 18 años, se convirtió en el octavo goleador más joven de la historia del Mundial al batir al portero de Qatar, Mahmud Abunada, con un potente disparo desde 20 metros que se coló por el primer palo.

Bosnia amplió su ventaja con un segundo gol en el minuto 34, cuando Sead Kolasinac envió un centro al segundo palo. Una volea de Edin Dzeko hacia el centro rebotó en Sultan Al-Brake, de Qatar, y se convirtió en un gol en propia puerta.

Hassan Al Haydos mantuvo a los qataríes (que no ganaron ningún partido en el torneo) en la lucha con un gol en el minuto 42. Pero en la segunda parte, Bosnia retomó volvió a ponerse con dos goles de ventaja, cuando Ermin Mahmic, que ya había marcado en la derrota por 4-1 ante Suiza, anotó otro en el minuto 80.

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