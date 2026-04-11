El mundo del arte y la filantropía vuelve a unirse en una iniciativa que ha llamado la atención a nivel global: el sorteo internacional “1 Picasso por 100 euros”, que permite a cualquier persona participar por la posibilidad de ganar una obra original del pintor español Pablo Picasso, valorada en alrededor de 1 millón de dólares, pagando únicamente una boleta de 100 euros (cerca de 427.000 pesos colombianos al cambio actual).

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La pieza en juego es “Tête de Femme” (1941), una pintura sobre papel que forma parte de una serie de retratos del artista malagueño. La obra ha sido descrita por expertos como una creación de su etapa en París durante la Segunda Guerra Mundial, un periodo marcado por tonos más oscuros y una fuerte carga emocional en su producción artística.

Acá, una foto del cuadro en cuestión:

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I couldn’t resist the opportunity to buy a chance to win a Picasso! For a €100 ticket, you get a chance to win an original Pablo Picasso painting (Tête de femme, 1941) valued at €1 million, with proceeds benefiting the French Alzheimer Research Foundation. pic.twitter.com/N3Xdyjetlb — Robert A Karl 🏳️‍🌈 (@rkarl) April 11, 2026

¿Cómo es el sorteo de la obra de Picasso?

La iniciativa no tiene un fin comercial, sino solidario. El sorteo es organizado por la Fondation Recherche Alzheimer, una entidad francesa dedicada a financiar investigaciones sobre el Alzheimer, una de las enfermedades neurodegenerativas más comunes en el mundo.

De acuerdo con información verificada por medios internacionales como CNN, los recursos recaudados con la venta de boletos se destinan directamente a proyectos científicos para el estudio de esta enfermedad, que afecta a millones de personas en todo el planeta.

El mecanismo es sencillo y está abierto a participantes de distintos países:

Cada boleto cuesta 100 euros.

Se han puesto a la venta alrededor de 120.000 participaciones.

Solo hay un ganador, que se lleva la obra original certificada.

El sorteo se hace de manera pública en la casa de subastas Christie’s en París.

Según los organizadores, la intención es democratizar el acceso a una obra de arte de altísimo valor económico, permitiendo que personas sin grandes fortunas puedan tener una posibilidad real de convertirse en propietarios de un Picasso.

El evento final ya tiene fecha confirmada: el ganador será elegido el próximo 14 de abril, en una ceremonia que se hará en París, con supervisión de los organizadores y presencia de la obra antes del sorteo.

Acá, otra foto de la obra sorteada:

A Picasso valued over $1 million will be raffled for $116 per ticket on April 14. Proceeds from 120,000 available tickets benefit the Alzheimer's Research Foundation supporting European clinical research. pic.twitter.com/x6IX9YcvB5 — DR.Moore ᚠᚹᛃ 💡 (@BatchukaO) April 11, 2026

Aunque la posibilidad de ganar es extremadamente baja —aproximadamente 1 entre 120.000 si se adquiere un solo boleto—, el atractivo del sorteo radica en la combinación entre arte, azar y solidaridad.

No es la primera vez que se hace una rifa de este tipo. En ediciones anteriores, otros cuadros de Picasso fueron sorteados con fines benéficos, dejando ganadores en países como Estados Unidos e Italia, y recaudando importantes sumas para organizaciones sociales y médicas.

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