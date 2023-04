Hay preocupación entre los viajeros estadounidenses que tienen planeado volar al extranjero, ya que los procesos para tramitar el pasaporte están muy demorados. Además, es probable que la situación se agrave con el tiempo ya que se vienen más solicitudes por la época de verano.

(Ver también: Gobierno de EE. UU. tomó medidas para facilitar trámites de pasaportes; evitarían demoras)

Es decir, es prácticamente imposible que si se tramita la elaboración de un pasaporte hoy alcance a salir para el mes de junio, así que las autoridades recomiendan comenzar a planear con tiempo las vacaciones de fin de año o de 2024.

Before you travel, make sure you check https://t.co/yR0YJrGtYg to access country-specific alerts and advisories that could affect your plans. Learn more: #TravelSmartFromTheStart https://t.co/ffqBux5NPo pic.twitter.com/6JZRAdAtlA

— Department of State (@StateDept) April 9, 2023