El presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, dio a conocer el nuevo plan de inmigración de su partido, con el que busca marcar distancia frente al Gobierno español y a Vox, reportó ABC de España.

El documento, estructurado en diez grandes medidas, plantea una política basada en una “inmigración ordenada, legal y humana”, con el propósito de reforzar el control migratorio y garantizar la integración bajo criterios de mérito y responsabilidad.

Según el medio, el plan propone la centralización de competencias en una autoridad única, en lugar de los cinco ministerios actuales, para evitar decisiones dispares entre administraciones.

Además, introduce un sistema de visado por puntos, en el que se valorarán la formación, la experiencia laboral, el dominio del idioma y la integración cultural. ‘La Hispanidad’ será considerada un elemento positivo en este proceso.

Otro eje clave es el arraigo y las ayudas bajo control, que plantea el uso del padrón únicamente con fines estadísticos y la vinculación de subsidios como el Ingreso Mínimo Vital a la búsqueda activa de empleo.

El plan también resalta la necesidad de fronteras firmes y controladas, especialmente en Canarias, Baleares, Ceuta, Melilla y el Estrecho de Gibraltar, y de agilizar los procedimientos de devolución de inmigrantes en situación irregular o implicados en delitos.

Propuestas para combatir la trata de personas en España

Entre otras medidas, el PP propone endurecer las penas contra las mafias dedicadas al tráfico de personas, reforzar el sistema de asilo y reagrupación familiar, exigir pruebas rápidas para verificar la edad de los menores extranjeros no acompañados, y revisar los acuerdos internacionales con países que utilicen la migración como presión política.

El documento también contempla una política de expulsiones rápidas y eficaces para quienes cometan delitos graves, y un cambio de enfoque en la concesión de la nacionalidad española, que pasaría a ser “un honor y no un trámite burocrático”. Para ello, se exigirá un nivel de español B2 y una prueba más estricta sobre conocimientos legales, culturales e históricos.

Con este plan, el Partido Popular busca, según ABC de España, proyectar una imagen de firmeza y responsabilidad ante el fenómeno migratorio, destacando la necesidad de compatibilizar la seguridad fronteriza con el respeto a los derechos humanos.

