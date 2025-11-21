Después de un cese administrativo inesperado que duró casi siete semanas, la Nasa ha compartido con el mundo las primeras imágenes jamás vistas del cometa interestelar 3I/Atlas, según informó la agencia. Los telescopios espaciales y la Agencia Espacial Europea (ESA) han estado monitoreando este imponente objeto celeste y, aunque el retraso en esta divulgación no se debió a anomalías científicas, el misterio que envuelve a este visitante del espacio profundo se extendió un poco más.

Contrario a las conjeturas que han circulado desde la aparición de 3I/Atlas-que sugieren que este podría ser un objeto fuera de lo común-, las observaciones señalan que se comporta de manera coherente con lo esperado de un cometa interestelar. “Con los métodos que tenemos hemos podido comprobar rápidamente que se trataba de un cometa”, afirmó una investigadora de la Nasa, desvaneciendo las especulaciones sobre la naturaleza del 3I/Atlas.

Las imágenes más detalladas hasta ahora del cometa 3I/Atlas fueron adquiridas desde la órbita de Marte por la cámara Hirise del Mars Reconnaissance Orbiter el 2 de octubre de 2025. En estas, aunque no se aprecia una cola clara en sentido opuesto al Sol, la Nasa asegura que se trata de un cometa de origen natural.

Estas son las imágenes:

NASA

Pero este no es un cometa promedio. Los análisis señalan que el 3I/Atlas es un visitante interestelar, es decir, que el objeto no se formó en nuestro sistema solar. Este detalle se hace evidente en la intensidad de su coma y en la estructura de su cola, ambas inusualmente brillantes para un objeto proveniente de un entorno estelar desconocido. Este brillo no es simplemente un truco de la luz; revela procesos de desgasificación y composición que no coinciden del todo con los cometas que solemos ver en nuestra vecindad cósmica.

