El hecho ocurrió en la madrugada del lunes 4 de agosto de 2025, en el bar Chapo, en la provincia de Puerto Inca, Huánuco (Perú), y conmocionó a la localidad de Los Callejones, donde residían las víctimas.

La joven Emely Fiorella Mego Díaz, de solo 21 años, murió de forma instantánea al caer desde el segundo piso del establecimiento. Henry Manuel del Águila Macedo, de 27 años, pareja de Emely, se encuentra hospitalizado en estado crítico.

Medios locales reportan que una acalorada discusión entre la pareja fue lo que detonó el trágico evento. Se cree que ambos se encontraban bajo los efectos del alcohol y que una confrontación en torno al celular de Emely desembocó en una persecución por el segundo nivel del establecimiento.

Los familiares de las víctimas y usuarios en redes sociales han señalado la negligencia del bar al no contar con las mínimas medidas de seguridad obligatorias en el espacio del accidente. La fatal caída resultó más grave debido a la inexistencia de barandales de seguridad en la zona superior del bar.

Este trágico hecho recordó a varios locales un suceso similar ocurrido en 2018, en el que dos jóvenes, de 22 y 18 años, cayeron de un quinto piso de un edificio en Santiago de Surco, acabando con la vida de uno de ellos y dejando al otro herido.

Las autoridades locales, incluyendo la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público, abrieron una investigación formal para determinar las circunstancias exactas de los hechos y asignar responsabilidades.

La irresponsabilidad del bar Chapo frente a las directivas de seguridad está siendo investigada por las autoridades, sobre todo en lo referente a la ausencia de barandales en el segundo piso del establecimiento.

La familia de Henry tomará acciones legales contra el bar por no garantizar condiciones mínimas de seguridad para sus clientes. Varios usuarios de la red social X han asegurado que el evento se agravó por la ausencia de protocolos de emergencia en el lugar, lo que habría retrasado la llegada de los servicios médicos.

