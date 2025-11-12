El espeluznante caso que conmociona a Ecuador ocurrió en Guayaquil, donde una mujer identificada como Andreína Lamota, de 32 años, fue capturada por asesinar y desmembrar a su madre, Martha Cecilia Solís Cruz, de 49. El crimen se registró el pasado 16 de octubre en el departamento 22 del bloque 12 de la calle Sauces número 9, y según la investigación, todo se originó luego de que la víctima se negara a entregarle 600 dólares a su hija, correspondiente a una supuesta deuda.

De acuerdo con la Policía ecuatoriana, Lamota planeó el crimen luego de la discusión y lo ejecutó el 5 de octubre dentro de su vivienda. Un día después, el hermano de la parricida acudió a la casa al no tener noticias de su madre, pero ella le impidió el ingreso y, fingiendo preocupación, lo acompañó a la Policía a denunciar su desaparición.

Jorge Navarrete, periodista de Ecuador, habló el podcast ‘Voz de fondo’ y relató “empezó como un desaparición, como las típicas que se viven en el país, muchos lo analizaban como un posible secuestro“.

Ante las autoridades, la mujer intentó desviar la investigación asegurando que su mamá había sido secuestrada por delincuentes debido a una supuesta deuda de 15.000 dólares, versión que pronto fue desmentida por las múltiples inconsistencias detectadas en su relato.

El caso tomó un giro inesperado cuando el papá de la fallecida intentó contactarse con ella al llevar varios días sin saber de su paradero. El periodista contó que le llegó un audio muy extraño que decía “no llamen a la policía, yo estoy bien”.

Si embargo, no cuadraba y le empezaron a hacer seguimiento a la hija de la mujer. Allí, se dieron cuenta de que se trataba de inteligencia artificial.

Los agentes decidieron ingresar al apartamento y descubrieron una escena dantesca: el cuerpo de Martha Cecilia Solís había sido desmembrado. Parte de los restos estaban dentro de una lavadora y otra parte, en un balde azul. En el lugar también hallaron una sierra eléctrica, siete cuchillos, un machete y cocaína, además de rastros de búsquedas en el computador de la agresora sobre cómo ocultar un cadáver, desintegrar huesos y eliminar olores fétidos.

El terror no paró ahí, pues lo que encontraron en el celular de la señalada criminal. “En el historial de Google había preguntas como ¿cómo conservar un cuerpo? ¿cómo desintegrar huesos? ¿a qué hora pasa el recolector de la basura? […] Ella en su celular tenía imágenes de Jeffrey Dahmer, que ella lo admiraba mucho”, dijo Navarrete.

La mujer ya está en una cárcel de máxima seguridad de Ecuador y, según mencionó el periodista, es una de las más temidas de su patio. “La sentencia máxima en Ecuador es de 34 años. Ella colaboró con la justicia, entonces no sé claramente a qué sentencia podría enfrentarse”, aseguró.

