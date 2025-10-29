Al menos 50 personas murieron en Gaza en las últimas horas por bombardeos israelíes, después de que Israel acusara a Hamás de atacar a sus tropas y violar los acuerdos.

(Vea también: “Vamos a erradicarlos”: Donald Trump lanzó amenaza a Hamás si no cumple con su plan de paz)

La agencia de Defensa Civil del territorio palestino informó a AFP que entre los 50 fallecidos figuran 22 niños, además de mujeres y ancianos; unas 200 personas resultaron heridas. El portavoz de la Defensa Civil, Mahmud Basal, describió la situación como “catastrófica y aterradora”.

Israel reanudó el martes los bombardeos en la Franja de Gaza luego de acusar a Hamás de atacar a soldados israelíes en el territorio palestino. Hamás, por su parte, negó haber atacado a militares en Rafah, en el sur de Gaza, y reafirmó su compromiso con el alto el fuego, indicó la misma agencia.

Lee También

El ejército israelí confirmó que el soldado Yona Efraim Feldbaum, de 37 años, murió en combate en el sur de Gaza, informó AFP. Pese a los nuevos bombardeos, Trump afirmó que “nada va a amenazar el alto el fuego” y defendió, ante periodistas a bordo del Air Force One, el derecho de Israel a responder si alguno de sus soldados resulta atacado, según la agencia.

Hamás acusó a Israel de “violaciones” al acuerdo de tregua y anunció el aplazamiento de la entrega del cadáver de un rehén que debía restituirse inicialmente el martes.

Israel anunció que reanuda la tregua con Hamás

Luego de la nueva escalada, este miércoles 29 de octubre, las autoridades israelíes aseguraron que se reanuda el cese al fuego e informaron que “golpearon a 30 terroristas que ocupaban puestos de mando”, informó AFP.

“Tras una serie de bombardeos, en los que se golpearon decenas de objetivos terroristas y [combatientes] terroristas, las FDI [Fuerzas de Defensa de Israel] comenzaron a aplicar de nuevo el alto el fuego en respuesta a las violaciones de Hamás”, afirmó el ejército israelí.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de mundo hoy aquí.