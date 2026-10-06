Por: France 24

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El Consejo Electoral Provisional de Haití comunicó este martes que aplaza las primeras fases del proceso electoral que debía arrancar el 13 de diciembre, dejando en incertidumbre tanto las elecciones presidenciales como las legislativas. Según el propio organismo, el calendario electoral será “publicado nuevamente en el más breve plazo”, aunque la falta de una fecha concreta pone en pausa el retorno a la vida democrática en el país caribeño. Este aplazamiento ocurre en medio de una grave crisis de seguridad y representa un nuevo capítulo en la prolongada inestabilidad política haitiana.

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De acuerdo con el anuncio del Consejo Electoral Provisional, la postergación también afecta el período de campaña electoral, para el que tampoco se definió un nuevo inicio. El ente electoral no brindó explicaciones adicionales sobre las razones del aplazamiento, pero la actual coyuntura nacional permite entender el contexto de la medida.

Haití no realiza elecciones desde 2016, lo que ha profundizado el deterioro institucional del país. Este vacío político se intensificó luego del asesinato de Jovenel Moïse en 2021, crimen que dejó el cargo de presidente sin sucesor, sumiendo a la nación en una situación donde el poder central es sumamente débil. Desde entonces, el país ha experimentado una creciente inestabilidad tanto en el terreno político como en el social, agravada por el control territorial de las pandillas que operan en diferentes regiones.

En medio de este escenario, la decisión del Consejo Electoral Provisional representa un golpe adicional a las expectativas de restablecimiento democrático en Haití. Los ciudadanos permanecen sin respuestas claras sobre el futuro de la representación política, en un clima donde la inseguridad limita la movilización y participación en procesos electorales. La ausencia de fechas para reprogramar los comicios y la campaña ahonda la incertidumbre en un país que, además de desafíos en seguridad, enfrenta presiones internas y externas para retomar el camino institucional.

Según la información comunicada por el Consejo Electoral Provisional, solo se comprometen a difundir un nuevo cronograma electoral “en el más breve plazo”, mientras la población y la comunidad internacional permanecen expectantes ante la resolución de uno de los numerosos desafíos políticos que atraviesa Haití.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el Consejo Electoral Provisional de Haití aplazó las elecciones presidenciales y legislativas?

El Consejo Electoral Provisional de Haití aplazó las elecciones presidenciales y legislativas debido al clima de crisis de seguridad que atraviesa el país, así como a la influencia de las pandillas en el control territorial. Si bien el organismo no especificó las causas en su comunicado, el aplazamiento coincide con una situación de profunda inestabilidad política y social que ha impedido celebrar elecciones desde 2016 y dejó acéfala la presidencia tras el asesinato de Jovenel Moïse en 2021.

¿Cuándo se realizarán las próximas elecciones en Haití según el nuevo calendario electoral?

Hasta el momento, el Consejo Electoral Provisional no ha establecido ninguna fecha para la realización de las próximas elecciones en Haití. El organismo aseguró que el calendario será divulgado “en el más breve plazo”, pero no ofreció detalles ni plazos concretos sobre cuándo se podrían llevar a cabo los comicios presidenciales y legislativos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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