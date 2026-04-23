Un accidente aéreo ocurrido el pasado sábado en el municipio de Minga Guazú, en Paraguay, dejó un saldo de una persona fallecida, tres heridos y millones de dólares esparcidos en la zona del siniestro, en un hecho que ahora también es investigado por posibles actos de saqueo y actividad criminal.

Sigue a PULZO en Discover

La aeronave, identificada como un Cessna 4020B de matrícula ZP-BEE, transportaba una elevada suma de dinero en efectivo: cerca de 15 millones de reales brasileños y 5 millones de dólares. Tras el impacto en una zona rural cercana a Ciudad del Este, parte de este dinero quedó disperso entre los restos del avión.

(Lea también: Casi ocurre tragedia en El Dorado: dos aviones por poco se estrellan cuando iban a aterrizar)

Según reportes conocidos y difundidos por medios locales y autoridades paraguayas, habitantes del sector acudieron al lugar y, en medio de la emergencia, recogieron varios de los billetes que quedaron regados. El comisario Carlos Duré informó que aproximadamente 2 millones de dólares habrían sido sustraídos en medio de la confusión.

Lee También

#NUEVO #VIDEO

Otro video del trágico accidente que aéreo sacudió a la ciudad de Minga Guazú cuando una avioneta alquilada por Prosegur se precipitó violentamente sobre una vivienda, generando una escena de caos y conmoción. El siniestro dejó como saldo la muerte del piloto y… pic.twitter.com/SoC8zx090R — Agenda Paraguay (@agparaguay) April 19, 2026

De acuerdo con información entregada por la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), el accidente se habría originado por una falla en el motor izquierdo de la aeronave. La entidad indicó que se activó una Alerta 2 a las 3:38 de la tarde y, minutos después, una Alerta 3, antes de que se produjera el impacto.

El piloto, identificado como Fernando Noldin, murió en el lugar de los hechos. Por su parte, el copiloto Yeruti Núñez fue rescatado con vida y se encuentra estable, mientras que otros dos ocupantes permanecen hospitalizados en estado delicado.

(Vea también: Tragedia aérea en Bolivia: avión se estrelló tras volar en círculos y sería por extraña razón)

Además del accidente, las autoridades mantienen abiertas varias líneas de investigación. Entre ellas, la posible participación de grupos criminales en la zona fronteriza, quienes estarían utilizando uniformes falsos para intentar recuperar el dinero mediante intimidaciones o extorsión.

El caso ha generado preocupación en Paraguay, no solo por la magnitud del siniestro, sino también por las circunstancias que rodean el transporte de grandes sumas de dinero en efectivo y la vulnerabilidad de la zona ante este tipo de situaciones.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de mundo hoy aquí.