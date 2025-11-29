La desaparición y posterior muerte de Karen Julieth Romero Rodríguez, una joven colombiana de 24 años oriunda de Ibagué, ha conmocionado a su familia y ha abierto una investigación en Estados Unidos. La joven había viajado recientemente a Nueva York junto a su madre para adelantar unos trámites médicos, pero en cuestión de horas su rastro se perdió sin dejar señales.

El domingo 23 de noviembre, familiares y allegados reportaron la desaparición de Karen luego de que saliera a compartir con una persona cercana. Desde esa misma noche, se perdió todo contacto con ella: no hubo llamadas, mensajes ni rastreo de su ubicación que permitiera seguirle el rastro.

Días después, autoridades estadounidenses confirmaron el hallazgo de un cuerpo sin vida en un río de Nueva York. Tras el proceso de identificación, se estableció que se trataba de Karen Julieth Romero. La noticia cayó como un golpe devastador para su familia, que aún esperaba encontrarla con vida.

La causa de muerte de la joven colombiana aún no ha sido revelada. Las autoridades locales mantienen abiertas todas las hipótesis mientras revisan cámaras de seguridad, líneas de tiempo y testimonios con el fin de esclarecer qué ocurrió antes de su desaparición.

Por ahora no se ha determinado si la joven fue víctima de un delito, si sufrió un accidente o si existieron circunstancias particulares que la llevaron hasta el lugar donde fue encontrada. Las autoridades han sido prudentes sobre los avances de la investigación, indicando que el caso sigue en estudio.

En medio del dolor, la familia de Karen enfrenta otra dificultad: el alto costo de repatriar sus restos a Colombia. Por ello, han solicitado apoyo a la comunidad para poder traerla de regreso a Ibagué y darle un último adiós en su tierra.

Su madre, Olga Rodríguez, publicó un mensaje profundamente emotivo que refleja la magnitud de la pérdida:

“Uniendo fuerzas por nuestra princesa, el regreso a casa de Karen. Con el corazón roto, pero firmes en el amor que nos une.”

La mujer añadió que la partida de su hija dejó un vacío inmenso:

“Nuestra amada hija ha partido inesperadamente, dejando un vacío inmenso en nuestras vidas y en los corazones de quienes la conocieron. Su luz, su alegría, su bondad y el amor que nos dio son el tesoro que ahora guardamos.”

Rodríguez también pidió apoyo económico para costear la repatriación:

“Nuestro más grande anhelo es poder traer sus restos a Ibagué para darle el último adiós rodeada de su familia y la comunidad que tanto la quiere. Este proceso implica un costo que hoy supera nuestras posibilidades.”

Mientras avanza la investigación en Estados Unidos, la familia Romero Rodríguez mantiene la esperanza de obtener respuestas sobre lo ocurrido aquella noche en Nueva York. La comunidad en Ibagué también ha expresado su solidaridad con la familia y se ha unido al llamado para lograr que Karen regrese a casa.

