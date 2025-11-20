La intolerancia en Estados Unidos también ha causado mucha preocupación en las autoridades de ese país, pues ahora no hay peleas solamente en las vías, sino también en los viajes aéreos, lo cual lo hace una situación mucho más grave porque dentro de un avión pueden ocurrir muchas cosas.

De hecho, en los últimos meses se han presentado problemas, mal entendidos y demás, por lo que desde el mismo gobierno ya se han planteado opciones para corregir la situación.

El Departamento de Transporte (DOT, por sus siglas en inglés) lanzó una campaña llamada ‘The Golden Age of Travel Starts with You’ o La edad de oro de los viajes comienza contigo, con la que busca que las personas se comporten mejor incluso desde que llegan al aeropuerto.

Allí, lo que pretenden es que las personas respondan cinco preguntas claves para determinar su buen comportamiento a la hora de viajar, las cuales son:

¿Estás ayudando a una mujer embarazada o a personas mayores a guardar sus bolsas en el compartimento superior? ¿Te vistes con respeto? ¿Estás controlando a tus hijos? ¿Estás dando las gracias a tus azafatas y pilotos? ¿Estás diciendo por favor y gracias en general?

Ahora, la pregunta que más llamó la atención fue la segunda, la de la ropa, ya que lo que se pretende es que las personas vuelvan a vestirse bien a la hora de abordar un avión, no con sudaderas ni pijamas.

Así lo explicó Sean Duffy, director del DOT, quien aseguró que “vestirse con respeto” es indispensable en el objetivo de “devolver la civilidad y los modales”.

“Quizá podríamos volver a una época en la que no usábamos nuestro pijama para ir al aeropuerto. Realmente podríamos vestir un poco más”, dijo Duffy, en declaraciones recogidas por MediaPost.

Esta medida ha despertado una gran discusión en las redes sociales, ya que muchos consideran que esta es una propuesta que lo que busca es imponer estándares culturales y que no se debería permitir porque cada uno es libre de vestirse como quiera con tal de que esté cómodo y vaya con su personalidad.

Por lo pronto, lo que busca Estados Unidos es precisamente mejorar la cortesía entre los viajeros para evitar los constantes problemas que han venido ocurriendo recientemente en el aire.

