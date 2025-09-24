Una escena aterradora fue la que vivieron los ciudadanos de Bangkok, en Tailandia, luego de que este miércoles 24 de septiembre una de las principales vías de la ciudad colapsara y abriera un enorme hueco.

(Ver también: Terremoto en Tailandia dejó imagen impactante: operador de grúa cayó 30 pisos al vacío)

Según se puede ver en los videos compartidos en las redes sociales, la calle se comenzó a romper poco a poco, pero en un momento simplemente todo colapsó, llevándose una grúa y algunos vehículos.

De hecho, según compartieron las autoridades locales, quedó un hueco de 50 metros de profundidad y de 30 metros de ancho por 30 metros de largo, dejando una imagen completamente aterradora.

Estos son algunos videos de la situación:

Sudden road collapse shocks Bangkok this morning pic.twitter.com/HOnvTaB4ZE — non aesthetic things (@PicturesFoIder) September 24, 2025

TRIGGER WARNING sinkhole in Bangkok pic.twitter.com/pUg3miI5Vl — @ (@anthraxxxx) September 24, 2025

Por medio de un comunicado, la administración de Bangkok explicó: “Se cree inicialmente que la causa fue un movimiento de tierra y la acumulación de agua subterránea en la unión entre el túnel y el muro de la estación, lo que provocó el derrumbe de la carretera”.

Ahora, lo más preocupante del asunto, más allá de los daños materiales, es que justo en ese sector hay un hospital, por lo que muchas personas que estaban internadas tuvieron que ser evacuadas de urgencia ante el temor de que siguiera rompiéndose más la estructura.

Bangkok sinkhole rescue turned dangerous — soil collapsed as officials reached a trapped car They scrambled out just in time — the car is still trapped https://t.co/zsrxDbCPEa pic.twitter.com/1LauonnHCo — RT (@RT_com) September 24, 2025

Esto hizo que los trabajadores del centro de salud tuvieran que activar un plan para que los enfermos no tuvieran ninguna clase de complicación médica por el susto o por tener que desconectar algunos dispositivos.

(Ver también: [Video] Durante terremoto en Tailandia, enfermeras se aferraron a bebés para salvarlos)

Por lo pronto, las autoridades locales ya avanzan en la investigación más profunda para esclarecer qué causó esta situación, además de intervenir la falla para evitar más daños estructurales, como de los edificios que están por ese lado.

