“¿Por qué no jugó Mateus [Uribe]? A ver. ¿Por qué no jugó?, le preguntó Arizmendi, director de ‘6 Am Hoy por Hoy’, de Caracol Radio, a César Augusto Londoño, en un diálogo con el que comenzó en esa emisora el análisis de lo que pasó con la Selección y su derrota ante Japón.

“Es que eso es lo que no sabemos, Darío”, respondió Londoño.

“¡Ah, ah!”, siguió Arizmendi a manera de reproche.

“Sí, pero, Darío, esa pregunta hay que hacérsela a Pékerman. No me la haga a mí”, respondió, airado, Londoño.

“No, no, no, hombre. Por supuesto. Es que usted no se imagina la cantidad de correos que he recibido…”, agregó Arizmendi.

“Pero, Darío. Más allá de la nómina, que yo sé que la nómina tuvo situaciones que no compartió mucha gente, que lo de Mateus lo esperábamos inclusive en los cambios… ¿Qué puede ser? Puede pasar que físicamente no esté en condiciones, puede pasar que definitivamente no le guste al técnico […]”, continuó Londoño.

“Hombre, valdría la pena averiguar quiénes son los empresarios de Bacca, de Lerma, de Izquierdo, porque es que hay cosas de esa alineación que pareciera que se hizo para promover jugadores, señor. Yo no sé”, dijo Arizmendi. Una afirmación similar la ha hecho antes Iván Mejía.

La respuesta de Londoño lució incongruente porque dio un dato que no guarda ninguna relación con la decisión del seleccionador de Colombia de conformar la plantilla de jugadores.

“Darío, en Colombia hicimos encuestas por todas partes, [sobre] si usted considera que Izquierdo debe estar en la selección Colombia, …si usted considera que Izquierdo debe ser titular… Todos creíamos que Izquierdo era la mejor alternativa para la Selección Colombia. Ayer jugó mal. Sí, Lamentablemente jugó mal”, dijo Londoño.

Y añadió: “Pero yo creo que si uno se va a poner a ir ese otro lado del tema de los empresarios… Hombre, demuéstrelo. Si la gente dice que es que hay jugadores que se están poniendo para favorecer intereses económicos de los empresarios hay que demostrarlo. Creo que ahora por la derrota no podemos escudriñar en situaciones que no son normales, no son justas con la Selección Colombia”.

Más adelante, en otro segmento, Diego Rueda, de esa misma emisora, hizo un comentario que ahonda la incertidumbre sobre la alineación de Pékerman: “A mí sí me quedan dudas de jugadores: por ejemplo, Izquierdo no está para ser titular con Colombia. Me parece que hay otros jugadores de mejor nivel. A mí no me gustó el planteamiento ni las soluciones que se le quisieron dar al equipo”.

Ante esta afirmación, Arizmendi preguntó: “Si la eliminatoria la jugó Pékerman con Muriel, ¿por qué terminaron jugando Bacca e Izquierdo?”.

“No entiendo”, respondió secamente Rueda. “No entiendo”.

Y al hacer una observación sobre la no alineación de Abel Aguilar, Rueda explicó: “Esto realmente hay que hacer una combinación de un veterano y un joven, y sobre todo los que ya tenían mundiales, eso pesa mucho, aunque uno no lo crea. Hay jugadores que me parece que no están en el nivel para ser titular; otros que están en el banco bien físicamente y que debían empezar el campeonato del mundo y que deben ser inicialistas ante Polinia”.