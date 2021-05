green

Luego de que el artista aclarara si le terminó a la conductora de televisión debido al video íntimo que en su momento se filtró, él contó que se fue un tiempo para Argentina y, al regresar, creyó que su relación seguía intacta.

El actor le contó al personaje que durante su paso por Argentina sí tuvo algunas aventuras pero que, en su regreso a Colombia, no solo planeaba trabajar y recuperar el dinero que invirtió en su viaje, también deseaba seguir con la presentadora.

Pero con lo que no contaba Pedro Palacio, quien aclaró escándalo de cachos con Sandra Mazuera, era con que Ana Karina Soto ya le había abierto las puertas al amor y que dejó su noviazgo de lado.

Ante lo dicho por el artista, ‘Diva‘ le recordó que, en ese tiempo, la también actriz le habría dicho que lo veía como a un hermanito y prefería no regresar con él; esta última información fue corroborada por el artista entre risas.

Por Danny Marín, Ana Karina Soto le dijo no a Pedro Palacio

Luego de que la presentadora dio por terminada su relación con el actor, inició un romance con el cantante de merengue, con quien tuvo un sonado noviazgo e incluso estuvo cerca de llegar al altar.

“Desde entonces no escucha merengue en la casa“, le dijo en broma ‘Diva’ al actor, quien se defenció diciendo que algunos temas no eran de su agrado, pero que no tiene nada en contra del género.

Aquí, el segmento de la entrevista en que el famoso recuerda su historia de amor con la exprotagonista de Novela, quien compartiría programa con actor que encarnó a ‘Diomedes Díaz’: