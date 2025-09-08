Así como se filtró un tema personal de Beéle con Isabella Ladera, otra figura pública puso sobre la mesa una situación que vivió lejos del mundo del espectáculo durante uno de sus recientes viajes.

Uno de los humoristas reconocidos a nivel nacional estalló contra la aerolínea Avianca en la tarde del lunes 8 de septiembre de 2025 en un nuevo percance en el que quedó a la vista una molestia contra esa empresa.

¿Por qué Ricardo Quevedo criticó a Avianca?

Ricardo Quevedo, comediante que ha pasado por espacios de la pantalla chica en Canal RCN y Caracol Televisión, dejó en evidencia una complicación por el equipaje que tuvo con Avianca.

La aerolínea le confirmó a Pulzo contó que ya se contactó con Quevedo después de la dura queja para capitalizar el envío del mencionado equipaje y solventar el inconveniente en cuestión.

El comediante bogotano, que en la actualidad es uno de los referentes en el elenco de ‘Los de la culpa’, no ofreció mayores detalles del percance que tuvo con la mencionada empresa ni en qué lugar se encuentra.

Es importante recordar que el humorista y sus compañeros suelen desplazarse como parte de sus presentaciones por diferentes puntos de Colombia, lo que le plantea una complicación en medio de su realidad actual.

Esta fue la publicación de Quevedo:

Gracias a @avianca que nos perdió el equipaje. Como siempre un asco de aerolínea. Una porquería de servicio. Uno siempre vuelve a caer. — Ricardo Quevedo (@cejaspobladas) September 8, 2025

¿Qué famosos colombianos han tenido problemas con Avianca?

Ricardo Quevedo se sumó a una larga lista de celebridades colombianas que se han quejado de Avianca y la han cuestionado públicamente por alguna clase de inconvenientes que vivieron durante sus respectivos servicios:

Mario Hernández, Carlos Antonio Vélez, Carolina Ramírez, Mary Méndez, ‘Checo’ Acosta y Paula Andrea Betancur son algunas de las figuras públicas que expusieron complicaciones con esa reconocida aerolínea.

Incluso, el creador de contenido Dominic Wolf fue otro de los que expresó su molestia por una sobreventa, aunque en su caso relató que luego de ver el video llegó una coordinadora de la empresa para ayudarle.

Desafortunadamente, en el caso de Quevedo todavía no se conoce ninguna clase de respuesta, aunque parece pertinente poner la lupa de qué hacer en los casos de pérdida del equipaje.

¿Qué hacer con Avianca cuando se pierde el equipaje?

Estos son algunos pasos sobre qué hacer si Avianca pierde un equipaje:

Reportar el incidente inmediatamente en el aeropuerto: ir al mostrador de equipajes de Avianca y presentar un Parte de Irregularidad de Equipaje (PIR). Es imprescindible hacerlo antes de salir del aeropuerto, para que la aerolínea pueda iniciar la búsqueda oficialmente. Si el equipaje se demora, presentar el reclamo en los primeros 21 días, ya que ese es el límite para reportar demoras según normativa colombiana. Reclamo online mediante autogestión: si el equipaje no llega, utilizar el formulario de autogestión de Avianca en su sitio web, solo hasta 48 horas después del vuelo, e incluye datos como etiqueta, tiquete, número de reserva y descripción del equipaje. Si se trata de daño o saqueo, también se deberá reportar en ese plazo utilizando el formulario correspondiente. Derechos y compensaciones: según la Superintendencia de Transporte de Colombia, si el equipaje demora más de 24 horas, se tiene derecho a que la aerolínea cubra gastos de traslado y aseo personal, y al menos el 20 % del valor del trayecto por cada día de retraso. Si el equipaje se da por perdido (más de 21 días): una vez superados los 21 días sin que aparezca, se considera como equipaje perdido. Se debe presentar una reclamación formal por escrito dentro de los siguientes 7 días para daños o pérdida total. Avianca gestionará indemnización conforme al Convenio de Montreal (hasta 1.288 Derechos Especiales de Giro, alrededor de 1.500 euros). Conservar evidencia de gastos: guardar facturas o recibos de ropa, higiene, transporte o cualquier gasto por la falta de equipaje. Se podrá solicitar reembolso o compensación por estos costos. Si no hay respuesta o es negativa: según la legislación colombiana, Avianca debe responder en máximo 15 días hábiles. Si no lo hace, se puede acudir a la SIC (Superintendencia de Industria y Comercio) o presentar una acción de protección al consumidor.

Así, si el equipaje es perdido por Avianca, se debe actuar con rapidez: reportar de inmediato en el aeropuerto, aprovechar los formularios online, guardar todos los comprobantes de gastos, y si la aerolínea no responde adecuadamente, acudir a la SIC o a instancias legales para proteger los derechos.

