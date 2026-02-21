El Padre Chucho fue sometido a una cirugía urgente el pasado 9 de febrero, luego de que exámenes médicos confirmaran la necesidad de intervenir dos masas detectadas en su cuerpo y una hernia abdominal. Así lo contó el propio sacerdote en el programa ‘La Red’, de Caracol Televisión.

De acuerdo con su relato en ese espacio, inicialmente notó una pequeña masa que con el paso del tiempo empezó a crecer. Tras hacerse estudios y un tamizaje para descartar cáncer, los especialistas concluyeron que debía operarse cuanto antes. Posteriormente apareció otra masa en la zona posterior, lo que incrementó la preocupación médica.

A esto se sumó una hernia abdominal que ya había sido intervenida en el pasado, pero cuyos cuidados posteriores no fueron los adecuados. Los médicos le recomendaron cirugía inmediata para descartar cualquier presencia de cáncer y prevenir un posible estrangulamiento de la hernia.

En ‘La Red’ explicó que buscó inicialmente acceder al plan de salud destinado a religiosos, pero ante la urgencia optó por adelantr el procedimiento de manera particular. Con apoyo de su familia logró reunir el dinero necesario.

El sacerdote relató que antes de entrar al quirófano le advirtieron que la operación implicaba riesgos importantes, incluso la posibilidad de muerte, y que recibió los Santos Óleos. La intervención duró cerca de dos horas y media.

Qué pasó con el padre ‘Cucho’

Durante el procedimiento, según contó, el especialista le informó que no le cobraría honorarios médicos, por lo que los costos quedarían cubiertos. Ese hecho ocurrió antes de que fuera intubado.

Tras la cirugía regresó a casa el mismo día con indicaciones estrictas. Sin embargo, se aplicó hielo directamente sobre la piel y sufrió una quemadura que derivó en una fuerte dermatitis. Actualmente permanece en reposo, con cambios en la dieta y limitaciones físicas que incluso le causan molestias al reír.

Días después recibió el resultado de la biopsia, que fue benigna. Mientras avanza en su recuperación, continúa celebrando la eucaristía.

