“Con profunda tristeza anunciamos el fallecimiento de Andy Rourke tras una larga enfermedad de cáncer de páncreas”, escribió Marr en su cuenta de Twitter.

“Quienes lo conocieron recordarán a Andy como un alma amable y hermosa, los fans lo recordarán como un músico extremadamente talentoso”, añadió en Instagram.

Procedente de Mánchester, en el norte de Inglaterra, la banda se formó en 1982 y saltó a la fama con su álbum de 1986 ‘The queen is dead’, que en español traduce ‘La reina ha muerto’.

Enzarzado en la batalla contra su adicción a la heroína y con dificultades financieras, Rourke demandó, junto al batería Mike Joyce, a Marr y al cantante y compositor del grupo, Morrissey, en un litigio sobre el reparto de los derechos de autor tras su separación en 1987.

Finalmente llegaron a un acuerdo y la amistad entre el bajista y el guitarrista sobrevivió.

Morrissey, por su parte, fue adoptando un discurso cada vez más reaccionario y en 2019 apareció en un programa de televisión estadounidense con una insignia de un partido británico de ultraderecha.

Fue virulento con sus antiguos compañeros, antes de adoptar un tono más conciliador en su autobiografía publicada en 2013.

Acá, las publicaciones que anunciaron el fallecimiento:

It is with deep sadness that we announce the passing of Andy Rourke after a lengthy illness with pancreatic cancer.

Andy will be remembered as a kind and beautiful soul by those who knew him and as a supremely gifted musician by music fans.

We request privacy at this sad time pic.twitter.com/KNehQxXoFz

— Johnny Marr (@Johnny_Marr) May 19, 2023