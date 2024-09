Durante ese tiempo, el programa de Internet recibió a figuras destacadas como Élder Dayán Díaz, Marbelle, y Carolina Cruz, entre otros artistas, y personalidades del país. Sin embargo, Estupiñán decidió dejar ese espacio el pasado mes de abril, para embarcarse en su nuevo proyecto, ‘Sinceramente Cris’.

En su nuevo espacio, Estupiñán ha entrevistado a varias personalidades, incluyendo a Lorelei Tarón, Melissa Martínez, y Diego Guauque, entre otros. A pesar de que en abril de este año, cuando Estupiñán se despidió de Laura Acuña, parecía que su amistad era sólida, recientes declaraciones han puesto en duda la relación entre ambas.

¿Qué dijo Cristina Estupiñán de Laura Acuña?

La presentadora Cristina Estupiñán, esposa del periodista deportivo Juan Felipe Cadavid, se refirió a Acuña, después de cinco meses de salir del programa ‘La sala’, con la presentadora Eva Rey.

“No he vuelto a hablar con Laura, pero no por nada malo, ni porque tengamos una discusión, ni una diferencia, ni una pelea. Yo me enfoco en mis cosas y ella en las suyas”, dijo Estupiñán

Luego, contó que en algún momento se sentía incómoda cuando trabajaba junto con la bumanguesa: “Se notaba al aire, uno no puede ocultar el sol con un dedo. Había cosas que me molestaban y se me notaba en la cara y tú sabes que a mí todo se me nota. Yo me molestaba con cosas que pasaban a la aire y no podía ocultarlas. A veces yo quería preguntar algo y se pasaba el tiempo, eso me frustraba“.

Mientras que la bumanguesa la despedía públicamente parecía que fueran amigas; sin embargo, nunca fue así, siempre se trató de una relación de compañeras de trabajo.

“La gente pensaba que éramos amigas íntimas y no, éramos compañeras de trabajo. Teníamos una muy buena relación”, expresó Estupiñán.

Este giro en la percepción de su relación ha sorprendido a muchos seguidores del programa, considerando la buena química y colaboración que mostraron durante su tiempo que trabajaron juntas.

