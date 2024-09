Las circunstancias exactas de su fallecimiento aún no se han esclarecido, y la comunidad artística de México continúa conmovida por la trágica noticia.

Antes de su muerte, James Hollcroft estuvo activo en redes sociales. Escribió un mensaje en X, antes Twitter, el pasado 26 de julio en donde hablaba de las señales del Universo.

“No todo es una señal del universo”.

no todo es una señal del universo, no todo es una señal del universo, no todo es una señal del universo, no todo es una señal del universo, no todo es una señal del universo, no todo es una señal del universo, no todo es una señal del universo, no todo es una señal del universo

— James (@jameshollcroft_) July 26, 2024