El jueves santo, 9 de abril, a las 5 de la tarde comenzó un corre corre en mi casa. Nuestros hijos Samuel y Miranda comenzaron a elegir un traje para su papá, otro para ellos y un vestido, además de los accesorios para mi. Terminé estrenando este regalo de @ilovemystyle_ !!! Juntos planeaban nuestra boda porque ahora que lo entienden todo, querían ver casar a sus papás y acompañarnos en ese momento especial. Habían visto el video de nuestro matrimonio y lo único que preguntaban era por qué ellos no estaban. 😍 pues bien, con la complicidad del tío @camiloandrescalo organizaron nuestro segundo matrimonio!!!!♥️♥️un acto de amor puro!! y en este camino de cojines y muñecos llegamos al altar!!!! @jfcadavid y yo ante la BENDICIÓN DE NUESTROS HIJOS. 👨‍👩‍👧‍👦 Y en esta ceremonia inolvidable en aislamiento, renovamos nuestra unión, tuvimos brindis, fiesta y una deliciosa cena!!!! la luna de miel fue con ellos en la cama!! los cuatro viendo película!!! Esta es #Ladichadesermamá ¡amo a mis pulgas!!! y a mi esposo a quien le dije si de nuevo y para siempre, como en noviembre de 2008 cuando DIOS NOS DIO SU BENDICIÓN 🙌❤