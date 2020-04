green

“No es envidia, si no que son tradiciones, costumbres de otros países, para copiar cosas que nunca se han celebrado aquí en nuestro país”, fue uno de los comentarios, en medio de la cuarentena por el coronavirus, y al que la famosa reaccionó, inicialmente, con las siguientes frases:

“¿Usted no sabía que el papá [de mis hijos, Rodrigo Kling] no es colombiano? ¿No, verdad? Pero además no tiene por qué saberlo. Por eso es mejor callarse”.

Eso no fue lo único con lo que la celebridad de Noticias RCN ‘le cantó la tabla’ a esa usuaria y a otros que cuestionaron el hecho que Helena y Nicolás aparecieran en la imagen con orejitas de conejo y alrededor de los huevos de Pascua.

“Así fuera una cosa solo mía, no debe volverse un problema para nadie, si no les gusta y les molesta tanto, ¿por qué no dejan de seguirme ya? ¡No lo celebren ustedes y punto! A mí me parece lindo y el significado que tiene me gusta aún más”, agregó Laura, y puntualizó:

“¡Ah! Y hablando de costumbres de otros países, también celebro Navidad, ¿o cree que el árbol es muy colombiano?”.

Aquí mostramos la tierna fotografía de los pequeños de la famosa que generó la mencionada crítica, y luego una captura de pantalla de la reacción de Laura a uno de los mensajes en contra de la toma.