Todo se dio cuando, luego de confirmar que Luisa Fernanda W estaba embarazada y que no lo había contado porque quería proteger a su bebé, Pipe mencionó algo sobre los teteros, y luego dijo una frase en la que, para algunos, alcanzó a decir: “Yo le dije a Jessi”, y luego corrigió con un “yo le dije a Luisa”.

Pero no es tan fácil determinar si en realidad el artista se confundió, pues el audio de esa parte de la escena, que ha sido replicada por algunas de las cuentas de Twitter que han opinado al respecto, no es tan claro.

La otra duda que queda de si fue o no real la traición del subconsciente es que el video de los famosos estaba editado, ¿si fuera verdad lo de Jessica no lo hubieran cortado?

“Yo hubiera editado la parte donde Pipe Bueno dijo ‘Jess’ para referirse a Luisa Fernanda W, sobre todo porque la ex de Pipe es nada más y nada menos que el bombón de Jessica Cediel, y bueno, lo entiendo si no la ha superado”, “¿como que Pipe le dijo ‘Jessi’ a luisa en el video? Uff se le chispotió, Jessica espero que encuentres un hombre con quien formar una familia, ya con Pipe no fue”, fueron algunos de los comentarios.

Aquí dejamos unos de los varios trinos en donde se refirieren al supuesto error que habría cometido Pipe en la confirmación del embarazo de su novia; la primera publicación incluye un video con el mencionado corte, ¿dice o no ‘Jess’?.

En medio de la noticia de su primer hijo, ¿Pipe casi le dice Jessica a Luisa? pic.twitter.com/BAFmGWhOb3 — Pille pues (@PuesPille) April 14, 2020

Yo hubiera editado la parte donde Pipe Bueno dijo: "Jess" para referirse a Luisa Fernanda W, sobre todo porque la ex de pipe es nada mas y nada menos que el bombom de Jessica cediel, y bueno, lo entiendo si no la ha superado. — DanielA (@Calypsoxdt) April 14, 2020

No fueron ideas yo apenas fue q me di cuenta — roseta (@rosaochoa09) April 14, 2020